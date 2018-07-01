لماذا منعت مصر دخول الصادق المهدي إلى أراضيها؟ أول تغريدة لمحمد صلاح بعد الخروج من كأس العالم.. أثارت جدلا شاهد : قيادات حوثية في يد الجيش الوطني تعترف بتفاصيل أسرها وفرار قيادات أخرى – فيديو أول ضحايا التحرش بالسائقات في السعودية عاجل : انفجار الوضع عسكريا في محافظة الحديدة والجيش الوطني يدك مواقع المليشيات الحوثية وطائرات التحالف تحرق مدمرة هذه الأهداف قيادات حوثية رفيعة تتمرد وترفض توجيهات عبدالمك الحوثي الجيش يأسر قيادي حوثي ويغتنم اسلحة ايرانية غريفيث يعود الى صنعاء لتقديم عرض الفرصة الاخيرة لتسليم الحديدة التحالف يتهم الحوثيين باحتجاز سفينة اليونيسف تعلن عن وصول 50 طنا من المساعدات إلى ميناء الحديدة
أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، غضبا عارما بين أوساط الناشطين، وذلك على خلفية توثيق تحرش عدد من الشباب بفتاة تقود مركبة داخل المملكة، ومحاولتهم عرقلتها أثناء القيادة.
وأظهر المقطع فتاة تقود مركبة «شاص» باللون الأحمر، وهي المركبة التي دخلت بها الناشطة الإماراتية الملقبة بـ«كشونة»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حدود دولتها إلى السعودية، لمشاركة نساء المملكة فرحتهن بالقيادة عقب تفعيل القرار بشكل رسمي لأول مرة في تاريخ البلاد، الأحد.
وقال متابعون عبر «تويتر» إن واقعة التحرش حدثت مع «كشونة» أثناء تواجدها في مدينة الخرج بالسعودية، أثناء توجهها للعاصمة الرياض.
ووثق مقطع فيديو أحد الأشخاص في السعودية يرحب بـ«كشونة» التي دخلت المملكة وهي ترتدي غطاء الوجه، أو النقاب، بقوله «منورة.. منورة».
وعبر «سناب شات»، أعادت «كشونة» نشر شكر «الخرج لايف» لدوريات الأمن بالمحافظة، والتي تدخلت فور تلقيها بلاغا عن وجود مضايقات وازدحام أثناء مرور مشهورة إماراتية، للمحافظة على سيارتها وهي في طريقها للإمارات، حيث تم استيقافها وإبعاد السيارات المتسببة بالزحام وتأمين الطريق لها.
كما قدمت الناشطة الإماراتية من خلال تعليق عبر حسابها على «سناب شات» لفرق الأمن، وكتبت: «شكر خاص جدا لجميع فرق الأمن بالخرج ماقصرتوا بيض الله ويجيهكم، واستانست وايد بشوفت متابعيني من الخرج».