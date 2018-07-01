عاجل : انفجار الوضع عسكريا في محافظة الحديدة والجيش الوطني يدك مواقع المليشيات الحوثية وطائرات التحالف تحرق مدمرة هذه الأهداف

الإثنين 02 يوليو-تموز 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-مارب

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كشفت مصادر عسكرية في محافظة الحديدة لمأرب برس عن قيام الحوثيين بإفشال الهدنة " الغير معلنه" عسكريا , والتي تمثلت في إيقاف العمليات العسكرية من قبل قوات التحالف والحكومة الشرعية في محافظة الحديدة على أمل نجاح مساعي المبعوث الدولي الذي يصل صنعاء اليوم .

وقال المصدر أن المليشيات الحوية شنت فجر اليوم هجوما على مواقع الجيش الوطني جنوب محافظة الحديدة بمنطقة "الدريهمي , مما أستدعى قيام الجيش الوطني بالرد وبقوة على تلك الهجمات الحوثية .

وأضاف المصدر أن الاشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة , وشهد الرد من الجيش الوطني على المليشيات الحوثية تدخلا مباشرا من دول التحالف عبر سلسلة من الهجمات المباغتة لطائرات التحالف استهدفت عددا من الاطقم الحوثية التي شاركت في عمليات الهجوم على مواقع الجيش الوطني .

وتطور المواجهات لتشمل عدة مناطق من بينها " مناطق الحامدية ومزارع السيف والحائط والقازة , وهي مناطق يتمركز فيها الحوثيون وبقوة , وفيها يخزن الحوثيين العديد من أسلحتهم الثقيلة .

وكشفت مصادر ميدانية في محافظة الحديدة لمأرب برس عن قيام المليشيات الحوثية بزرع الألغام في عدة مناطق وبشكل كبير جدا , وشوهدت عدة دينات " سيارات نقل" وهي تحمل كميات كبيرة من الألغام متعددة الاشكال وتوزيعها على العديد من مناطق تواجد الحوثيين لزرعها في الأماكن التي يتوقعون تقدم الجيش الوطني منها.