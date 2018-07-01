الجيش يأسر قيادي حوثي ويغتنم اسلحة ايرانية

الإثنين 02 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أسر الجيش الوطني اليمني ‏القيادي الحوثي وضاح أحمد حسين ‏دهمان، ‏وذلك أثناء تقدم قوات الجيش في وادي حيران شمال ‏محافظة ‏حجة.

وأوضح بيان للمنطقة العسكرية الخامسة أمس (الأحد)، أن ‏دهمان هو مدير مكتب القيادي الحوثي البارز ‏أحمد ‏المدومي المسؤول بمديرية كحلان عفار ‏في محافظة ‏حجة.‏

في سياق متصل، استعادت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية آليات ‏عسكرية ‏وكميات كبيرة من الأسلحة المختلفة الأنواع ‏والأحجام ‏في المعارك التي تخوضها ضد الميليشيا ‏الحوثية المدعومة من إيران في جبهة ميدي - حيران.‏

وأفاد مصدر عسكري بأن من بين العتاد العسكري الذي ‏استعاده ‏الجيش عربة عسكرية نوع فيتارا وأخرى من ‏نوع ‏تويوتا، إضافة إلى أنواع الأسلحة الخفيفة ‏والمتوسطة ‏والثقيلة ومنظار عسكري إيراني الصنع ‏يستخدم في ‏كشف وتحديد مواقع الجيش.‏