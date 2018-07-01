الجيش يأسر قيادي حوثي ويغتنم اسلحة ايرانية

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أسر الجيش الوطني اليمني القيادي الحوثي وضاح أحمد حسين دهمان، وذلك أثناء تقدم قوات الجيش في وادي حيران شمال محافظة حجة.
وأوضح بيان للمنطقة العسكرية الخامسة أمس (الأحد)، أن دهمان هو مدير مكتب القيادي الحوثي البارز أحمد المدومي المسؤول بمديرية كحلان عفار في محافظة حجة.
في سياق متصل، استعادت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية آليات عسكرية وكميات كبيرة من الأسلحة المختلفة الأنواع والأحجام في المعارك التي تخوضها ضد الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في جبهة ميدي - حيران.
وأفاد مصدر عسكري بأن من بين العتاد العسكري الذي استعاده الجيش عربة عسكرية نوع فيتارا وأخرى من نوع تويوتا، إضافة إلى أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة ومنظار عسكري إيراني الصنع يستخدم في كشف وتحديد مواقع الجيش.