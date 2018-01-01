التحالف يتهم الحوثيين باحتجاز سفينة

الإثنين 02 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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قالت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، إن الميليشيا الحوثية احتجزت السفينة «G Muse» في ميناء الحديدة لمدة شهرين لأسباب غير معروفة.

وأكد التحالف وجود 7 سفن بميناء الحديدة لتفريغ حمولتها، و7 سفن بانتظار الدخول، مع وجود سفينة بميناء الصليف تفرّغ حمولتها من القمح.

إلى ذلك، ذكر العميد ركن عبد مجلي، الناطق الرسمي للجيش اليمني، أن الميليشيا الانقلابية دأبت على احتجاز عدد من السفن، سواء التي تحمل المواد الغذائية والطبية وكذلك الوقود، خلال الفترات الماضية، وهو ما يمثل انتهاكاً ضمن سجلها الحافل بالتجاوزات.

وشدّد على عدم وجود حل للشعب اليمني، ولا لإيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى مستحقيها، إلا بالحسم العسكري، وتحرير ميناء الحديدة الاستراتيجي من أيدي الانقلابيين الحوثيين الذين ينفذون أجندة إيران.

وبيّن أن تحرير ميناء الحديدة سيعود بالخير على المواطن اليمني، سواء في الحديدة أو غيرها من المدن، إذ سيساعد في توصيل المساعدات إلى مستحقيها، مشيراً إلى أن الميليشيا الحوثية تنهب كثيراً من المواد الغذائية والطبية، وترسلها إلى جبهاتها القتالية، وتحرم المدنيين المحتاجين لها.

وتطرق مجلي إلى أن الميليشيا الانقلابية حوّلت ميناء الحديدة إلى مكان لتنفيذ عملياتها الإرهابية والتخريبية، وجعلته شرياناً لاستيراد الأسلحة الإيرانية، وفي مقدمتها الصواريخ الباليستية، ومصدراً لتمويلها بما تسميه «المجهود الحربي»، منوهاً بأن الجيش الوطني قريب من تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي.

وحذّر من مواصلة الحوثيين التحكم بميناء الحديدة لأن ذلك سيبقي على إيقاف السفن، وتعطيل دخولها، والتحكم في المساعدات الغذائية والإنسانية، وعدم توصيلها لمستحقيها.

وأشاد بالانتصارات التي حققها الجيش اليمني المسنود بقوات المقاومة والتحالف العربي في الساحل الغربي، والتقدم نحو إحكام الحصار على الميليشيا الانقلابية في الحديدة، مشيراً إلى الأثر الكبير لهذه الانتصارات على الروح المعنوية للجيش والمقاومة في مختلف الجبهات.

واعتبر مجلي السيطرة على مرسى حبل، المحاذي لمديرية عبس، على الشريط الساحلي، أول من أمس، الذي كانت تستخدمه الميليشيا لنقل الأسلحة والمعدات إلى جبهاتها القتالية، انتصاراً مهماً، مضيفاً أن الأيام المقبلة هي فترة الانتصارات للجيش اليمني والهزائم للميليشيا الحوثية المنفذة للأجندة الإيرانية.