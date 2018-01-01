اليونيسف تعلن عن وصول 50 طنا من المساعدات إلى ميناء الحديدة

الإثنين 02 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم الأحد وصول أكثر من 50 طنا من المساعدات إلى ميناء الحديدة اليمني على الساحل الغربي للبلاد.

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وأفادت المنظمة الدولية، في الصفحة الرسمية لمكتبها باليمن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن هذه المساعدات تحتوي على إمدادات طبية وإغاثية، وقد وصلت أمس السبت.



وأوضحت المنظمة أنها" مستمرة في العمل والاستجابة لاحتياجات المواطنين والنازحين في الحديدة وباقي محافظات اليمن، بالتنسيق مع باقي الشركاء العاملين في المجال الإنساني".

وقالت"دعم أطفال اليمن من أولوياتنا القصوى"، دون التطرق لمزيد من المعلومات.

ويخضع ميناء الحديدة، منذ نهاية عام 2014، لسلطة مسلحي الحوثي، في حين تسعى القوات الحكومية اليمنية، بإسناد من التحالف العربي، إلى استعادته، عن طريق عملية عسكرية موسعة انطلقت قبل أكثر من أسبوعين.

وخلفت المواجهات العسكرية أوضاعا صعبة، دفعت آلاف الأسر إلى النزوح من مدينة الحديدة.