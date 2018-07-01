تدشين امتحانات الثانوية العامة في المحافظات المحررة

الأحد 01 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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بدأت اليوم الأحد 1يوليو/تموز 2018م، في المحافظات المحررة، امتحانات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2017- 2018.

ودشن وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، الامتحانات في ثانويتي البيحاني النموذجية للبنين وباكثير للبنات بمديرية صيرة في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).

وأوضح وزير التربية ان عدد الطلاب المتقدمين لشهادة الثانوية العامة في المحافظات المحررة 83 ألف 534 طالبا موزعين على 739 مركزا امتحانيا ، منهم 71 ألف 978 طالب في القسم العلمي موزعين على 593 مركزا ، و11 ألف و606 طلاب في القسم الادبي موزعين على 146 مركزا وفقا لما جاء بوكالة "سبأ".