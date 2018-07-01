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ازدياد قيمة الصادرات التركية 5% في يونيو

الأحد 01 يوليو-تموز 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- الأناضول
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ازدادت قيمة الصادرات التركية خلال حزيران/ يونيو الماضي، بنسبة 5 في المئة، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

 وبحسب معطيات نشرها مجلس المصدرين في تركيا، يوم الأحد 1يوليو/تموز2018، فإن قيمة الصادرات التركية بلغت الشهر الماضي، 12 مليارا و602 مليون دولار وفقا لوكالة الأناضول.

 كما ازدادت قيمة الصادرات التركية بنسبة 7.4 في المئة خلال 6 شهور الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 81.9 مليار دولار.

 فيما بلغت قيمة الصادرات التركية خلال 12 شهرًا الماضية، 161.5 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 9.7 في المئة.

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