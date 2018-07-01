الملك سلمان يحسم مع ترامب أسواق النفط ويخنقان ايران

الأحد 01 يوليو-تموز 2018 الساعة 10 مساءً / مارب برس - صنعاء

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حسم أتصال هاتفي جرى بين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأميركي دونالد ترامب قضايا تتعلق بالنفط , والعلاقات بينهما ، إلى جانب تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.

وأكد الزعيمان خلال الاتصال ضرورة بذل الجهود للحفاظ على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي، والمساعي التي تتولاها الدول المنتجة لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات.

وفي سياق آخر، سيطرت تصريحات بزيادة إنتاج النفط من بعض الدول على الأسواق العالمية، في وقت سادت مخاوف في «أوبك» من أن تؤدي الزيادات غير المتوافقة مع الاتفاقات المبرمة إلى إنهيار اتفاق تقليص الإنتاج بين»أوبك» والمنتجين من خارجها والذي أدى إلى ارتفاع الأسعار. وسجلت أسعار النفط 80 دولاراً للبرميل في العام الحالي لأول مرة منذ عام 2014 ما دفع مستهلكين مثل الولايات المتحدة للتعبير عن قلقهم.

وقال مصدر في قطاع النفط لوكالة «رويترز» قبل أيام إن السعودية، تعتزم ضخ 11 مليون برميل يومياً من الخام في تموز (يوليو) بعدما اتفقت «أوبك» مع روسيا ودول أخرى حليفة منتجة للنفط على زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً.

وحول زيادة الإنتاج، قال وزير الطاقة الكويتي بخيت الرشيدي في حديث صحافي نشر أمس أن بلاده سترفع مستوى الإنتاج بمقدار 85 ألف برميل يومياً بدء من اليوم، بموجب اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين.

ويهدف الاتفاق لزيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يومياً. واتفقت «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون هذا الشهر على زيادة الإنتاج بدءاً من تموز.

وكانت الولايات المتحدة حضت بعض أعضاء «أوبك» على زيادة الإنتاج لتعويض خسائر الإمداد الناتجة من إعادة فرض عقوباتها على إيران.

وتضخ إيران نحو 4.7 مليون برميل يومياً بما يقرب من خمسة في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي، ويذهب جزء كبير من ذلك إلى الصين ودول أخرى عطشى للطاقة مثل الهند.

وفي موسكو، قال مصدر مطلع على بيانات لـ «رويترز» في وقت سابق أن إنتاج النفط الروسي بلغ 11.054 مليون برميل يومياً منذ بداية حزيران (يونيو) ارتفاعاً من 10.97 مليون برميل يومياً في الفترة من آذار (مارس) إلى أيار (مايو).

ويفوق ذلك حصة روسيا البالغة 10.947 مليون برميل يومياً بموجب اتفاق عالمي يهدف إلى خفض إنتاج النفط. في الأسبوع الماضي، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن بلاده ستزيد إنتاجها النفطي بما يصل إلى 200 ألف برميل يومياً في النصف الثاني من العام. وتوقع أن يبلغ إنتاج النفط الروسي في هذه السنة 550 مليون طن (11 مليون برميل يومياً).