دولة وحيدة تمتلك حل الازمة القطرية طهران تتوعد كل دول العالم وفي مقدمتها السعودية بسبب حصص النفط الملك سلمان يحسم مع ترامب أسواق النفط ويخنقان ايران السعودية تستعد لاستقبال نحو مليوني حاج وترحب بحجاج قطر ولكن تشترط تنفيذهم هذا الشرط وزير يمني يرد على اعلان "غريفيث" قرب استئناف المفاوضات الأحزاب والمكونات السياسية تضع 3 شروط للدخول في اي مفاوضات قتلى وجرحى مدنيين بقصف حوثي على تعز الأحزاب السياسية تخرج عن صمتها وتوجه أقوى رسالة للإمارات والمبعوث الدولي وهادي دولة اوروبية توفد مبعوثا الى صنعاء وتعلن استعدادها احتضان المفاوضات اليمنية القادمة روسيا تصنع المفاجئة وتخرج اسبانيا من المونديال - راموس يبكي وبيكيه يواسي انيستا
قالت المملكة العربية السعودية، إن نحو مليوني شخص سيشهدون موسم الحج هذا العام الذي يحل خلال نحو شهرين، لافتة إلى إجراءات جديدة للقطريين.
وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في بيان لها، “انتهاء ترتيبات قدوم حوالي مليوني حاج من مختلف دول العالم لموسم 1439هـ”.
وقالت إنها “ترحب بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة عن طريق أي من شركات الطيران ماعدا القطرية “، مشيرة إلى إتاحة رابط إلكتروني لتسجيل الرغبات مباشرة الشهر المقبل.
وقبل نحو عام اندلعت أزمة خليجية قطعت خلالها السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في 5 يونيو / حزيران 2017.
ثم فرضت تلك الدول على قطر “إجراءات عقابية” بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.