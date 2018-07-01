السعودية تستعد لاستقبال نحو مليوني حاج وترحب بحجاج قطر ولكن تشترط تنفيذهم هذا الشرط

الأحد 01 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت المملكة العربية السعودية، إن نحو مليوني شخص سيشهدون موسم الحج هذا العام الذي يحل خلال نحو شهرين، لافتة إلى إجراءات جديدة للقطريين.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في بيان لها، “انتهاء ترتيبات قدوم حوالي مليوني حاج من مختلف دول العالم لموسم 1439هـ”.

وقالت إنها “ترحب بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة عن طريق أي من شركات الطيران ماعدا القطرية “، مشيرة إلى إتاحة رابط إلكتروني لتسجيل الرغبات مباشرة الشهر المقبل.

وقبل نحو عام اندلعت أزمة خليجية قطعت خلالها السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في 5 يونيو / حزيران 2017.

ثم فرضت تلك الدول على قطر “إجراءات عقابية” بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.