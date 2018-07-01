قتلى وجرحى مدنيين بقصف حوثي على تعز

الأحد 01 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ متابعات

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قتل مدنيين اثنين وأصيب ثلاثة آخرين بقصف للحوثيين، مساء الأحد 1 يوليو/ 2018م، شرقي مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن)

وبحسب مصادر محلية، فإن رجل وطفل قتلا وأصيب ثلاثة أطفال بقذيفة أطلقتها مليشيات الحوثي الانقلابية، قبل قليل، على حي المحافظة شرقي المدينة.

ومنذ ثلاثة أعوم تشهد مدينة تعز معارك ومواجهات بين قوات الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي من جهة وجماعة الحوثي الانقلابية من جهة أخرى خلفت تدهور في الأوضاع المعيشية وخلفت الاف القتلى والجرحى المدنيين.