وزير يمني يرد على اعلان "غريفيث" قرب استئناف المفاوضات الأحزاب والمكونات السياسية تضع 3 شروط للدخول في اي مفاوضات قتلى وجرحى مدنيين بقصف حوثي على تعز الأحزاب السياسية تخرج عن صمتها وتوجه أقوى رسالة للإمارات والمبعوث الدولي وهادي دولة اوروبية توفد مبعوثا الى صنعاء وتعلن استعدادها احتضان المفاوضات اليمنية القادمة روسيا تصنع المفاجئة وتخرج اسبانيا من المونديال - راموس يبكي وبيكيه يواسي انيستا قوات الجيش تتصدى لمحاولات تسلل للمليشيا في الساحل الغربي تعرف على المشاريع العملاقة التي يخطط أردوغان لإنجازها قبل 2023 وثيقة تكشف عن انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين وتكبدهم خسائر فادحة وفاة 5 يمنيين في ليبيا.. وكالة دولية تروي تفاصيل الحادثة
قتل مدنيين اثنين وأصيب ثلاثة آخرين بقصف للحوثيين، مساء الأحد 1 يوليو/ 2018م، شرقي مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن)
وبحسب مصادر محلية، فإن رجل وطفل قتلا وأصيب ثلاثة أطفال بقذيفة أطلقتها مليشيات الحوثي الانقلابية، قبل قليل، على حي المحافظة شرقي المدينة.
ومنذ ثلاثة أعوم تشهد مدينة تعز معارك ومواجهات بين قوات الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي من جهة وجماعة الحوثي الانقلابية من جهة أخرى خلفت تدهور في الأوضاع المعيشية وخلفت الاف القتلى والجرحى المدنيين.