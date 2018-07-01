روسيا تصنع المفاجئة وتخرج اسبانيا من المونديال - راموس يبكي وبيكيه يواسي انيستا

الأحد 01 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-تغطيات

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تأهل المنتخب الروسي اليوم الأحد إلى ربع نهائي كأس العالم روسيا FIFA 2018 عقب فوزه بركلات الترجيح على اسبانيا 4-3 بعد انتهاء المواجهة بالتعادل الايجابي 1-1.

وافتتح المنتخب الإسباني التسجيل في الدقيقة 11 بعد أن أجبر راموس المدافع الروسي سيرجي إيغناشيفيتش على وضع الكرة في مرماه وفي الدقيقة 41 تحصل المنتخب الروسي على ركلة جزاء نفذها أرتيم دزيوبا بنجاح.

وتلتقي روسيا في الدور ربع النهائي السبت المقبل في سوتشي، مع الفائز في مباراة كرواتيا والدنمارك اللتين تلتقيان لاحقاً في نيجني نوفغورود.