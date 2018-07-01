قوات الجيش تتصدى لمحاولات تسلل للمليشيا في الساحل الغربي

الأحد 01 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 400

تصدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم الأحد لعدة هجمات ومحاولات تسلل على موقع تمركزها في مديرية التحيتا والدريهمي نفذتها مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وذكر موقع الجيش الوطني “سبتمبر نت” فقد تمكن الجيش الوطني والمقاومة في ساعات الصباح الأولى من التعامل مع عملية التفاف هجومية للمليشيا الانقلابية على منطقة الجبيلية شرقي مديرية التحيتا.

وتكبدت المليشيا خلال العملية عشرات القتلى والجرحى إضافة إلى اعتقال أكثر من 30 عنصرا من مقاتليها أثناء محاولتهم التسلل إلى موقع قوات الجيش والمقاومة.

في غضون ذلك أحبطت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوما مماثلا للمليشيا الإنقلابية على مواقع لها في مديرية الدريهمي حسب ما ذكر موقع الجيش.