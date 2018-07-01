وثيقة تكشف عن انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين وتكبدهم خسائر فادحة

الأحد 01 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-خاص

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اصدرت مليشيات الحوثي في محافظة البيضاء (وسط اليمن) توجيهات تلزم مدراء المكاتب والمديريات ، بتوفير خمسة اشخاص للخروج لجبهات القتال في المحافظة .

وبحسب مذكرة صادرة عن قيادة محافظة البيضاء المعينة من قبل مليشيا الحوثي-اطلع عليها مأرب برس- فقد قضت، التوجيهات بالزام كل مدير عام مكتب تنفيذي ومدير مديرية ، بتوفير خمسة اشخاص للخروج لجبهات القتال برفقة المحافظ المعين من قبل المليشيا لحماية ظهر جبهاتهم في المحافظة كما جاء في المذكرة .

يأتي هذا في ظل الانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات الجيش على المليشيا في جبهات نعمان وناطع وقانية وغيرها ، والتقدم لتحرير كامل محافظة البيضاء ، وسط انهيار واسع وخسائر كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية .