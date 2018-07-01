لأول مرة .. اعتراف خطير من «حسن نصر الله» يتعلق بحرب اليمن

الأحد 01 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعترف زعيم مليشيات حزب الله الشيعي اللبناني حسن نصر الله، بسقوط قتلى من عناصر حزبه في اليمن، وهم يقاتلون في صفوف جماعة الحوثيين ضد القوات الحكومية.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها حزب الله بسقوط قتلى من مسلحيه في اليمن، رغم حديث القوات الحكومية والتحالف العربي الذي تقوده السعودية، أكثر من مرة عن مقتل مسلحين لبنانيين في جبهات القتال.

وقال نصر الله في خطاب متلفز «وكان هناك شهداء لحزب الله في اليمن ونحن لا نخفي ذلك أو نخجل منه بل نعتز ونفتخر بهؤلاء الشهداء بل نعتبر أنه يجب أن نخجل لأننا لا نقدم المساعدة المطلوبة للمجاهدين المظلومين في اليمن».

وأضاف «في التجربة الأخيرة في الساحل الغربي اليمني يجب أن ننحني إجلالاً لهؤلاء المقاومين الأبطال ولقياداتهم الشجاعة أنا خجول لأنني لست مع المقاتلين اليمنيين في الساحل الغربي وأقول يا ليتني كنت معكم».

وقال إن القوات الحكومية والتحالف العربي تعرضوا لهزيمة نكراء أمام الحوثيين.

وبحسب تعبيره فإن «انتصارات» الحوثيين «أشبه بالمعجزة لأن القتال يجري بين أقوى أسلحة الجو وأجهزة استعلام قوية وتقنيات وجيوش وقوات، وبالمقابل شعب مجاهد يملك إمكانيات متواضعة لكن يملك إيمانا كبيرا وثقة بالله».

وكانت القوات الحكومية أعلنت الأسبوع الماضي مقتل 8 من عناصر حزب الله بمحافظة صعدة، معقل الحوثيين (أقصى شمالي اليمن)، فيما تحدثت عن أسر 7 من خبرائه العسكريين في المحافظة ذاتها.