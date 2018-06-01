تنفيذ حكم الاعدام بحق «سفاح إنماء»

الأحد 01 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-عدن

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نفذت السلطات الأمنية بمدينة عدن (جنوبي اليمن) صباح اليوم الاحد 1يوليو/تموز2018م، حكم الإعدام بحق «سفاح إنماء» المدعو عبدالكريم مجور بعد اعترافه بقتل عميدة كلية عمدا.

ونفذ حكم الإعدام بالرصاص داخل مقر السجن المركزي بمديرية المنصورة بعدن.

ونفذت عملية الإعدام بحضور عدد من أولياء الدم والطبيب الشرعي وممثلي النيابة العامة .

وتم تنفيذ الحكم قصاصا وتعزيرا بموجب الحكم القضائي الصادر من محكمة البريقة الابتدائية.

وبموجب المحاكمة اعترف عبدالكريم مجور بارتكابه جريمة القتل المتعمد بحق المجني عليها عميدة كلية العلوم الادارية بجامعة عدن الدكتورة نجاة علي مقبل ، وابنها المهندس سامح وحفيدتها ليان ذات الأربعة اعوام .

ونقل الجثمان إلى مستشفى الجمهورية تمهيدا لتسليمه ذوي الجاني .

وكان مجور الذي اشتهر بسفاح إنماء، قد اقدم قبل شهر على قتل ثلاثة أفراد من اسرة واحدة، في واحدة من ابشع الجرائم التي هزت مدينة عدن.