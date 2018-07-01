بعد تصريحات قرقاش الامارات بايقاف العمليات العسكرية في الحديدة وزير الخارجية اليمني يستدعي السفير الاماراتي

الأحد 01 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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بعد تصريحات وزير الدولة للشؤن الخارجية "أنور قرقاش" وقف العمليات العسكرية في محافظة الحديدة توحي كأنة الناطق الرسمي للجيش الوطني او الناطق الرسمي باسم التحالف العربي ، وبشكل تزامن مع لقاء عسكري هو الاكبر من نوعه عقده الرئيس هادي مع كبار قادة الجيش الوطني وقادة المنطقة العسكرية الرابعة ؛ ومعلنا لهم انه لا يمكن الجنوح للسلم مع الحوثيين مع كل هزيمة للحوثيين يتلقونها .

وهو ما يراه الكثير من قادة الجيش الوطني ان ايقاف العمليات العسكرية من اختصاص قرقاش .

وعطفا على ذلك قالت وكالة سبا ان وزير الخارجية خالد اليماني التقي اليوم مع السفير الإماراتي لدى اليمن سالم الغفلي.

وقالت انه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم الأهداف المشتركة للبلدين ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأعرب وزير الخارجية عن تقدير اليمن للدور الاماراتي المساند للشرعية في اليمن ، ووقوف أبناء الامارات في خندق واحد مع اليمنيين في كل جبهات الشرف لهزيمة المشروع الحوثي المدعوم من ايران.

ولم تتطرق الوكالة الى اي عتاب يمني نقل لسفير الاماراتي في اليمن بخصوص تصريحاته.

واستعرض اللقاء التطورات في الساحل الغربي والتقدم الكبير الذي تحرزه قوات الجيش الوطني المدعومة من قوات تحالف وتحركات الملف الدبلوماسي وجهود المبعوث الخاص للأمين العام ووجهة نظر الحكومة الشرعية المتسقة مع التحالف منها، وقناعة الحكومة اليمنية بأن لا سبل لتحقيق أي تقدم في مبادرة الحديدة دون الانسحاب الكامل وغير المشروط للمليشيات من محافظة الحديدة.