التحالف : 14 سفينة الى ميناء الحديدة واخرى تفرغ حمولة قمح في ميناء الصليف

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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد 1يوليو/تموز2018م، عن تواجد 7 سفن في ميناء الحديدة لتفريغ حمولتها، بينما تنتظر 7 سفر أخرى لدخول الميناء.
و أشار التحالف الى تواجد سفينة اخرى بميناء الصليف تقوم اليوم بتفريغ حمولتها من القمح.
في سياق متصل، أكد التحالف أن ميليشيات الحوثيين تحتجز السفينة G Muse بميناء الحديدة منذ شهرين لأسباب غير معروفة.
وفي وقت سابق قال التحالف العربي فجر اليوم الأحد 1يوليو/تموز 2018م إن السفينة “إم تي رهونا” النفطية دخلت ميناء الحديدة بعد انتظار 69 يوماً.
وعرقلت مليشيا الحوثي منذ أكثر من شهرين، دخول السفينتين “غريت كي” و”إم تي رهونا”، المحمّلتين بمشتقات نفطية إلى الميناء.
وكان التحالف العربي في وقت سابق قد حمل الحوثيين مسؤولية عرقلة دخول السفن إلى ميناء الحديدة.
وحولت مليشيا الحوثي ميناء الحديدة إلى قاعدة عسكرية لانطلاق عملياتها الإرهابية في البحر الأحمر وإطلاق الصواريخ الباليستية من البحر باتجاه الأراضي السعودية.