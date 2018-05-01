المشاط يتحدث عن شرطهم مقابل «وقف الهجمات الصاروخية على السعودية»

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يرفض الحوثيون اى نقاش حول وقف هجماتهم الصاروخية التي تنفذ بشكل عشوائي من داخل الاراضي اليمنية وتستهدف السعودية.
هذا ما نقله الناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام من تصريحات لرئيس مايسمى المجلس السياسي لجماعة الحوثيين مهدي المشاط قال فيها، «إنه لا يمكن فتح نقاش حول الهجمات الصاروخية التي تنفذها الجماعة صوب السعودية وحلفائها؛ مالم يتوقف التحالف عن قصفه للمواقع التابعة له في اليمن».
وأضاف عبد السلام في تغريدة له على تويتر نقلا عن المشاط: «لا يمكن أن نسمح بفتح نقاش حول وقف الصواريخ اليمنية مالم يتوقف طيران الغزاة والمعتدين. مواجهة العدوان والرد عليه حق لنا تكفله كل الشرائع والقوانين».
وتطلق مليشيات الحوثي صواريخ باليستية باستمرار صوب السعودية لا سيما العاصمة الرياض، فيما يجري اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية، حسبما تصرح به المملكة.