دخول السفينة «إم تي رهونا» ميناء الحديدة بعد منعها لأكثر من شهرين عاجل .. التحالف يقرر ايقاف العمليات العسكرية بالحديدة ومسؤول اماراتي يكشف عن الاسباب ألغام الحوثي تحصد مزيداً من الأبرياء الحديدة ومحيطها تبتلع قيادات الحوثي .. احصائية لاعداد القادة الذين قُتلوا خلال ايام هذا ما تعنيه خسارة الحوثيين السيطرة على "الحديدة" الحكومة اليمنية تشد الرحال من المنفى وتبدأ إجراءات العودة إلى عدن وزير الخارجية الأمريكي يدعو لمحاسبة إيران بسبب اليمن وزير الأوقاف يعقد لقاء تشاوريا بخطباء الجوف الكشف عن تفاصيل وأسرار أقوى وأخطر حاسب محمول في العالم جامعة تعز تحتفل بتخرج
قال التحالف العربي فجر اليوم الأحد 1يوليو/تموز 2018م إن السفينة “إم تي رهونا” النفطية دخلت ميناء الحديدة بعد انتظار 69 يوماً.
وعرقلت مليشيا الحوثي منذ أكثر من شهرين، دخول السفينتين “غريت كي” و”إم تي رهونا”، المحمّلتين بمشتقات نفطية إلى الميناء.
وكان التحالف العربي في وقت سابق قد حمل الحوثيين مسؤولية عرقلة دخول السفن إلى ميناء الحديدة.
وحولت مليشيا الحوثي ميناء الحديدة إلى قاعدة عسكرية لانطلاق عملياتها الإرهابية في البحر الأحمر وإطلاق الصواريخ الباليستية من البحر باتجاه الأراضي السعودية.