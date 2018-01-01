دخول السفينة «إم تي رهونا» ميناء الحديدة بعد منعها لأكثر من شهرين

الأحد 01 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال التحالف العربي فجر اليوم الأحد 1يوليو/تموز 2018م إن السفينة “إم تي رهونا” النفطية دخلت ميناء الحديدة بعد انتظار 69 يوماً.

وعرقلت مليشيا الحوثي منذ أكثر من شهرين، دخول السفينتين “غريت كي” و”إم تي رهونا”، المحمّلتين بمشتقات نفطية إلى الميناء.

وكان التحالف العربي في وقت سابق قد حمل الحوثيين مسؤولية عرقلة دخول السفن إلى ميناء الحديدة.

وحولت مليشيا الحوثي ميناء الحديدة إلى قاعدة عسكرية لانطلاق عملياتها الإرهابية في البحر الأحمر وإطلاق الصواريخ الباليستية من البحر باتجاه الأراضي السعودية.