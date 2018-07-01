غريفيث يعود إلى عدن مجدداً للقاء الرئيس هادي

الأحد 01 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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كشف مصدر مسؤول في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، السبت، عن عزم الأخير العودة إلى العاصمة المؤقتة، عدن، الاثنين المقبل؛ للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي.

يأتي ذلك بعد زيارة قصيرة للمبعوث الأممي وفريقه إلى عدن، الأربعاء الماضي، التقى فيها هادي ورئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن غريفيث غادر مسقط إلى عمان (السبت)، ومن المرتقب وصوله إلى عدن (جنوب) بعد يومين، وفق وكالة "الأناضول" التركية.

وأوضح أن الزيارة تأتي "لإيجاد سبل تحويل أزمة الحديدة (غرب)، إلى فرصة لاستئناف العملية السياسية في اليمن".

ولم يتحدث المصدر عن تفاصيل إضافة حول الزيارة ومدتها.

و جددت الحكومة اليمنية تمسكها بانسحاب مسلحي جماعة الحوثي من محافظة "الحديدة" ومينائها؛ للبدء في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في البلاد.

والأسبوع الماضي، أجرى المبعوث الأممي محادثات مع الحوثيين في صنعاء، في مسعى لتحقيق انفراجة في الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاثة أعوام وأودى بحياة حوالي عشرة آلاف شخص وفجر أشد الأزمات الإنسانية إلحاحا في العالم.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تنفذ القوات الحكومية بإسناد من التحالف العربي، عملية عسكرية لتحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي على البحر الأحمر من مسلحي الحوثيين، وسيطرت خلالها على المطار.