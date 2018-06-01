وزير الأوقاف يعقد لقاء تشاوريا بخطباء الجوف الكشف عن تفاصيل وأسرار أقوى وأخطر حاسب محمول في العالم جامعة تعز تحتفل بتخرج تعرف على الدولة التي نصف جيشها يتعاطي المخدرات بعلم قيادته العسكرية كندا تعلن الحرب الاقتصادية ضد أمريكا أمريكا تشتعل احتجاجا ضد سياسة شابة سعودية تحتفل وتغني أغنية راب فرحا بقيادة السيارة (فيديو) تركيا ترسل أحدث الأدلة إلى واشنطن وتطالب بغولن لهذا السبب مضيفة طيران تطرد ثمانية ركاب أخطر وثيقة حوثية يتم الكشف عنها تستهدف هوية وثقافة الشعب اليمني وإصرار على اقتلاعها ورؤية السلالة لحزب المؤتمر
عقد مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة الجوف، اليوم السبت 30يونيو/حزيران2018، لقاءً التشاورياً للخطباء والمرشدين بالمحافظة والمنطقة العسكرية السادسة بحضور وزير الأوقاف والإرشاد القاضي الدكتور احمد عطية.
وخلال اللقاء حث الوزير عطية الخطباء والمرشدين على مواجهة الفكر الحوثي الدخيل على المجتمع والذي انقلب على دولة الدستور والقانون، ومخرجات الحوار الوطني.
وأشاد وزير الأوقاف بدور الخطباء والمرشدين في توعية المجتمع بخطر المليشيات الحوثية الانقلابية التي حاولت بث سمومها في جسد الأمة باستخدام القوة الغاشمة، داعيا أياهم توحيد الكلمة ورص الصفوف لمواجهة خطر هذه المليشيا الانقلابية .
عقب ذلك زار الوزير عطية معسكر 22مايو التابع للمنطقة العسكرية السادسة ومعسكر طارق التدريبي التابع للمنطقة العسكرية السابعة، وألقى أمام منتسبي المعسكرين محاضرتين تطرق فيهما للفتنة والانقلاب على الشرعية الذي شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على الشرعية الدستورية.