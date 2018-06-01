وزير الأوقاف يعقد لقاء تشاوريا بخطباء الجوف

السبت 30 يونيو-حزيران 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس

عدد القراءات 354

عقد مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة الجوف، اليوم السبت 30يونيو/حزيران2018، لقاءً التشاورياً للخطباء والمرشدين بالمحافظة والمنطقة العسكرية السادسة بحضور وزير الأوقاف والإرشاد القاضي الدكتور احمد عطية.

وخلال اللقاء حث الوزير عطية الخطباء والمرشدين على مواجهة الفكر الحوثي الدخيل على المجتمع والذي انقلب على دولة الدستور والقانون، ومخرجات الحوار الوطني.

وأشاد وزير الأوقاف بدور الخطباء والمرشدين في توعية المجتمع بخطر المليشيات الحوثية الانقلابية التي حاولت بث سمومها في جسد الأمة باستخدام القوة الغاشمة، داعيا أياهم توحيد الكلمة ورص الصفوف لمواجهة خطر هذه المليشيا الانقلابية .

عقب ذلك زار الوزير عطية معسكر 22مايو التابع للمنطقة العسكرية السادسة ومعسكر طارق التدريبي التابع للمنطقة العسكرية السابعة، وألقى أمام منتسبي المعسكرين محاضرتين تطرق فيهما للفتنة والانقلاب على الشرعية الذي شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على الشرعية الدستورية.