الكشف عن تفاصيل وأسرار أقوى وأخطر حاسب محمول في العالم

السبت 30 يونيو-حزيران 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 378

كشفت تقارير صحفية عالمية عديدة ما وصفته بأنه تفاصيل وأسرار "أقوى وأخطر حاسب محمول في العالم"، والذي سيكون تابعا لشركة "مايكروسوفت" الأمريكية.

وقال موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص إن رسائل بريد إلكتروني تم تسريبها لأقوى نسخة من حاسب "سرفس بوك" تسعى لأن تنتجها "مايكروسوفت" خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن هذا الحاسب يمكن أن يشكل خطرا على كافة الشركات المنافسة، خاصة وأن "سرفس بوك" سيكون جهاز مزدوج جديد يجمع بين الحاسب المحمول والهاتف المحمول.

ورفضت "مايكروسوفت" التعليق على تلك التسريبات، المتعلقة بتفاصيل وإمكانيات وشكل حاسبها الجديد، ضمن إطار مشروعها الثوري الجديد الذي أطلقت عليه اسم "أندروميدا".

وتعتبر "مايكروسوفت"، وفقا للتسريبات "أندروميدا" المنافس الرئيسي لشركة "أبل" في الفترة المقبلة، خاصة وأنه سيجمع بين ثلاثة أجهزة "حاسب محمول، وحاسب لوحي، وهاتف محمول".

ويظهر من تلك التسريبات أن الهاتف سكيون ذو شاشة قابلة للطي يمكن فتحها بالكامل، والتي تدعم تقنية مذهلة للعرض بتقنية ثلاثية الأبعاد "ثري دي".

كما سيتضمن الجهاز الجديد فكرة إدخال قلم إلكتروني مدعوم بتقنية جديدة للحبر الرقمي، التي يمكن أن يجعل الحاسب بصورة فعلية مثل كتاب يمكن طيه والكتابة عليه.

وسيتم تزويد ابتكار "مايكروسوفت" بمعالجات جديدة قوية، لكن لم تستقر على مصدرها إما من "إنتل" أو "كوالكوم".

ومن المقرر أن يتم إطلاق الجهاز الجديد في نهاية عام 2018 الجاري بجانب مجموعة أخرى من الأجهزة التي ستطلقها "مايكروسوفت".