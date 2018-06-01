جامعة تعز تحتفل بتخرج

السبت 30 يونيو-حزيران 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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احتفلت كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة تعز ،اليوم السبت 30يونيو/حزيران2018م، بتخرج الدفعة الـ 13 من كلية الطب دفعة "نبض الحياة".

وخلال الاحتفال اشار وكيل محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي ،الى ان هذه الدفعة تجاوزت الصعوبات وظروف الحرب وواصلت الدراسة تحت القصف الهمجي للمليشيا الحوثية الانقلابية وساهمت في اسعاف ومعاجلة جرحى الحرب من المدنيين والعسكريين في مختلف المستشفيات.

وتضمن الحفل فقرات فنية متميزة نالت استحسان الحاضرين.

بعد ذلك تم تكريم اعضاء هيئة التدريس والخريجين بالشهادات التقديرية.