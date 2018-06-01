شابة سعودية تحتفل وتغني أغنية راب فرحا بقيادة السيارة (فيديو)

السبت 30 يونيو-حزيران 2018 الساعة 08 مساءً / مارب برس- عربي بوست

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«اليوم عشرة يعني مافي تكاسي»، بهذه الكلمات عبرت الشابة السعودية «ليسا» عن فرحتها بتطبيق قرار قيادة المرأة السعودية للسيارة في 10 شوال 1439 الموافق لـ 24 يونيو/حزيران 2018، وذلك عبر أغنية «راب حجازية» نشرتها عبر قناتها في موقع «يوتيوب».

شهدت السعودية يوم الأحد 24 يونيو/حزيران البدء في تطبيق الأمر الملكي الذي صدر في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، ويقضي بالسماح للمرأة السعودية باستخراج الرخص وقيادة السيارة اعتباراً من يونيو الجاري، وذلك بعد حظر اجتماعي استمر لعقود طويلة.

تبدأ الأغنية التي تم تصوير فيديو كليب لها بظهور الفتاة ليسا وهي تجلس خلف مقود سيارة وتردد أغنيتها التي تقول فيها «تحسبني أمزح، لا تكون ناسي إن اليوم عشرة يعني مافي تاكسي، مابطلب أحد يوصلني أخدم نفسي بنفسي»، مشيرة إلى بعض النصائح الهامة للقيادة الآمنة مثل وضع حزام الآمان والانتباه للمرايا وعدم الاصطدام بالأرصفة، فضلاً عن التنبيه على ضرورة إغلاق باب السيارة بلطف عند الركوب معها.

أوبر، كيف حالكم؟

«كريم أوبر كيف حالكم؟» سؤال وجهته ليسا لشركات نقل الركاب العاملة في المملكة مع ضحكة المنتصر، في إشارة منها إلى عدم حاجتها لمن يوصلها بعد أن بات بإمكانها القيادة والذهاب إلى المكان الذي تريده بنفسها.

ورغم أن «ليسا» تعتبر من المنضمين حديثاً إلى موقع «يوتيوب»، إذ أنشأت قناتها قبل 5 أشهر فقط، إلا أن فيديو أغنية الراب حظي بمشاهدات عالية، فقد تجاوز الـ 400 ألف مشاهدة خلال 4 أيام من رفعه على موقع يوتيوب، فضلاً عن آلاف المعجبين والمعلقين الذين عبروا عن إعجابهم بالأغنية ومحتواها.

مئات يقدن في الشوارع

وقوبل قرار قيادة السيارة بفرح كبير من قبل السيدات السعوديات، اللاتي بدأت المئات منهن بالقيادة، فيما يتجهز الآلاف منهن لإصدار الرخص تمهيداً للبدء بالقيادة، فقد صرحت الحكومة السعودية يوم الأحد 24 يونيو/حزيران 2018، بأن أكثر من 120 ألف امرأة قدَّمن طلباتٍ للحصول على رخصة القيادة، مع أن عملية إصدار الرخص قد أُبطئت؛ بسبب العدد القليل من المدارس المتاحة للتدريب على القيادة.

ولرفع الحظر عن قيادة المرأة فوائد اقتصادية كتوفير الأموال للنساء ذوات الدخل المنخفض اللاتي كنَّ يضطررن إلى دفع الأموال للسائقين.

كما ساهم القرار بتوفير فرص عمل لبعض الشابات السعوديات، إذ أقدم بعضهن بالفعل على التسجيل للعمل كـ»كابتن» مع شركات التوصيل مثل أوبر وكريم.

وبموجب إحصاءات صادرة عن شركة « كريم »، فإن 70% من الزبائن في السعودية هن من السيدات. وتقدر « أوبر » أن 80% من زبائنها هن من النساء في المملكة، ويعود سبب ذلك إلى أن السعودية كانت حتى منتصف ليل السبت-الأحد الماضي، البلد الوحيد في العالم الذي يمنع النساء من قيادة السيارات.