لاعبان عربيان في التشكيلة المثالية بكأس العالم

السبت 30 يونيو-حزيران 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نشرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات كأس العالم لكرة القدم التي تحضتنها روسيا حتى الخامس عشر من الشهر المقبل، وذلك بعد ختام منافسات الدور الأول مساء الخميس.

واختارت المجلة الفرنسية المسؤولة عن جائزة الكرة الذهبية السنوية، أبرز أحد عشر لاعبا كانوا الأفضل وفقا لرؤيتها في الجولة الثالثة من دور المجموعات، إذ ضمت التشكيلة المثالية لاعبين عربيين هما، التونسي وهبي الخزري والسعودي ياسر الشهراني.

وقدم الخزري أداء رائعا في المباراة الأخيرة للمنتخب التونسي ضد بنما، ونجح بإهداء أول انتصار لنسور قرطاج 2-1 منذ 40 عاما، حيث سجل الهدف الثاني والانتصار للمنتخب العربي، فيما قدم الشهراني أداء مميزا مع السعودية في مباراة مصر وساهم بانتصار الأخضر 2-1.

وضمت التشكيلة كلا من هيون أوه جو (حارس كوريا الجنوبية) وفي خط الدفاع ماركوس روخو (الأرجنتين) ودييغو غودين (الأوروغواي) وتياغو سيلفا (البرازيل)، وفي خط الوسط ميلان بادليتش (كرواتيا) ستيفان ليختشتاينر (سويسرا)، أندري كارييو (البيرو) ياسر الشهراني (السعودية)، فيليب كوتينيو (البرازيل)، أما في خط الهجوم فتواجد وهبي الخزري (تونس) ولويس سواريز (الأوروغواي)