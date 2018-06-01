تعرف على ملك المراوغات في كأس العالم..

السبت 30 يونيو-حزيران 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة اللاعبين الأكثر نجاحاً في المراوغات خلال منافسات الدور الأول من كأس العالم لكرة القدم الذي تحتضنه روسيا حتى الخامس عشر من شهر يوليو/ تموز المقبل.

وبحسب موقع الإحصاءات المعروف "أوبتا" فقد كان نجم برشلونة وقائد التانغو أكثر لاعب إكمالاً للمراوغات في دور المجموعات بواقع 20 مراوغة ناجحة فيما حل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ثانياً بـ 17 مراوغة.

وضمت القائمة ستة لاعبين من بينهم لاعبان عربيان هما المغربي نور الدين أمرابط الذي نجح في 12 مرواغة، حاله حال السعودي سالم الدوسري أيضاً بنفس العدد، في المركزين الخامس والسادس على التوالي.

فيما حل ثالثاً النيجري أوجينيكارو إيتيبو، بواقع 16 مراوغة وحل النجم الإسباني إيسكو رابعاً بـ 14 مراوغة في الدور الأول للمونديال.

ونجح ميسي ونيمار وإيسكو في قيادة منتخبات بلادهم إلى الدور الثاني، فيما ودّع المغربي نور الدين أمرابط والسعودي سالم الدوسري والنيجري أوجينيكارو إيتيبو المونديال من الدور الأول.