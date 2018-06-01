لاعبان عربيان في التشكيلة المثالية بكأس العالم الاستخبارات الأميركية: تكشف كيف خدع الرئيس الكوري كيم ترامب تعرف على ملك المراوغات في كأس العالم.. المراهق الفرنسي الذي ابكى ميسي و 44 مليون ارجنتيني - هذا ما حدث في اكثر مباريات المونديال اثارة قوات الجيش تنفذ عملية نوعية جنوبي شرق تعز إبنة الرئيس الايراني السابق تفجر مفاجئة تهز طهران وتقلق ملاليها هادي يلتقي قيادة السلطة القضائية ويستمع منهم الى ابرز ما تم انجازه خلال الفترة الماضية شاهد : الرئيس هادي يظهر لاول مرة مداوما من مكتبه الرئاسي بقصر المعاشيق ويصدر توجيهات عسكرية صارمة القيادة العسكرية بمحور تعز توقف عدد من منتسبيها وتحيلهم لتحقيق مدرب الارجنتين يكشف خطته لهزيمة فرنسا
تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة اللاعبين الأكثر نجاحاً في المراوغات خلال منافسات الدور الأول من كأس العالم لكرة القدم الذي تحتضنه روسيا حتى الخامس عشر من شهر يوليو/ تموز المقبل.
وبحسب موقع الإحصاءات المعروف "أوبتا" فقد كان نجم برشلونة وقائد التانغو أكثر لاعب إكمالاً للمراوغات في دور المجموعات بواقع 20 مراوغة ناجحة فيما حل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ثانياً بـ 17 مراوغة.
وضمت القائمة ستة لاعبين من بينهم لاعبان عربيان هما المغربي نور الدين أمرابط الذي نجح في 12 مرواغة، حاله حال السعودي سالم الدوسري أيضاً بنفس العدد، في المركزين الخامس والسادس على التوالي.
فيما حل ثالثاً النيجري أوجينيكارو إيتيبو، بواقع 16 مراوغة وحل النجم الإسباني إيسكو رابعاً بـ 14 مراوغة في الدور الأول للمونديال.
ونجح ميسي ونيمار وإيسكو في قيادة منتخبات بلادهم إلى الدور الثاني، فيما ودّع المغربي نور الدين أمرابط والسعودي سالم الدوسري والنيجري أوجينيكارو إيتيبو المونديال من الدور الأول.