المراهق الفرنسي الذي ابكى ميسي و 44 مليون ارجنتيني - هذا ما حدث في اكثر مباريات المونديال اثارة

السبت 30 يونيو-حزيران 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-تغطيات

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تأهل المنتخب الفرنسي إلى دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم في روسيا بعد فوزه الكاسح على نظيره الأرجنتيني 4 - 3 يوم السبت على ملعب كازان أرينا في دور الستة عشر للبطولة.

وجاءت المباراة مثيرة منذ دقائقها الأولى حيث سيطر الفريق الأرجنتيني على الدقائق الأولى ولكن سرعان ما فرضت الديوك الفرنسية اسلوبها على المباراة حتى النهاية.

ويدين منتخب فرنسا بالفضل في هذا الفوز لكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي سجل الهدفين الثالث والرابع وحصل بنفسه على ضربة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول.

وعلى الجانب الأخر واصل منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي هداف برشلونة الإسباني عروضه الباهتة في البطولة ليستحق الخروج المبكر من البطولة بعد أن بلغ المباراة النهائية للنسخة الماضية في البرازيل قبل الهزيمة أمام ألمانيا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث تقدم انطوان غريزمان نجم أتليتكو مدريد الإسباني بهدف لفرنسا في الدقيقة 13 من ضربة جزاء ثم أدرك أنخل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان التعادل للأرجنتين في الدقيقة 41.

وأضاف غابرييل ميركادو مدافع إشبيلية الإسباني الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 48 ثم تعادل بنجامين بافار مدافع شتوتغارت الألماني لفرنسا في الدقيقة 57.

وتقمص مبابي دور البطولة وسجل الهدفين الثالث والرابع لفرنسا في الدقيقتين 64 و68 وفي الوقت بدل الضائع للمباراة سجل البديل سيرخيو اجويرو مهاجم مانشستر سيتي الهدف الثالث للأرجنتين.

وتأهل المنتخب الأرجنتينى لدور الستة عشر بشق الانفس بعد فوزه في الثواني الأخيرة على نيجريا 2 - 1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط.

أما منتخب فرنسا فتصدر المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط من انتصارين وتعادل وحيد. وتلتقي فرنسا في دور الثمانية مع الفائز من المباراة الأخرى في دور الستة عشر والتي تجمع في وقت لاحق اليوم بين أوروغواي والبرتغال.

ويتطلع الفريق الفرنسي بقيادة مدربه ديدييه ديشان للفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية في مسيرته بعد أن نال اللقب للمرة الأولى في نسخة 1998 التي جرت على أرضه.