قوات الجيش تنفذ عملية نوعية جنوبي شرق تعز

السبت 30 يونيو-حزيران 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

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شنت وحدات من اللواء الثاني مشاه حزم ،اليوم السبت 30يوينو/حزيران2018م، هجوماً عنيفاً على مليشيا الحوثي الانقلابية المتمركزة في المرتفعات الجبلية جنوبي الراهدة وفي والوادي الذي يفصل مدخل مدينة الراهدة عن بيت حاميم جنوبي شرق تعز (جنوب غرب اليمن).

وقال الناطق باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب في تصريحات صحفية "ان ابطال جبهة الشريجة - الراهدة نفذوا هجوما من محاور ثلاثة على مواقع المليشيا الحوثية الايرانية في المرتفعات الجبلية المحيطة بالخط العام الرابط بين بين الشريجة وبيت حاميم من جهة الراهدة".

وأضاف" ان عددا من عناصر المليشيا لقوا حتفهم بينهم قناصة كانوا يتخفون داخل خنادق صخرية وترابية في تبة النهدين والسلسة الجبلية الممتدة من شرق بيت حاميم الى مدخل مدينة الراهدة".

وأشار الى ان الهجوم اعتمد على تكتيك تضييق الخناق على المليشيا الانقلابية الحوثية في المنطقة المتاخمة للراهدة وذلك في اطار العملية العسكرية التي انطلقت الاسبوع الماضي في مختلف جبهات لحج ذات الصلة بفك الحصار عن تعز.