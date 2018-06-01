إبنة الرئيس الايراني السابق تفجر مفاجئة تهز طهران وتقلق ملاليها

السبت 30 يونيو-حزيران 2018 الساعة 05 مساءً / مارب برس - صنعاء

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كشفت فاطمة رفسنجاني، ابنة الرئيس الإيراني الراحل، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، عن وجود غموض يلف مسألة وفاة والدها، وأنه لم يجرِ إطلاعها على معلومات بهذا الصدد.

وفي تصريح لصحيفة “جهان صنعت” الإيرانية، أشارت فاطمة، إلى أنها أبلغت المجلس الأمن القومي الأعلى، عن وجود شكوك حول وفاة والدها.

وقالت “لا أستطيع أن أوضح أكثر بسبب وضع البلاد، ولكن سأتحدث أكثر خلال الأسابيع المقبلة”.

وفي 10 يونيو/حزيران الجاري، قال غلام علي رجائي، المستشار السابق للرئيس الإيراني الراحل، هاشمي رفسنجاني، إن الأخير “لم يمت ميتة طبيعة”. وفي 8 يناير/ كانون الثاني 2017، توفي رفسنجاني، الذي كان يشغل منصب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، إثر جلطة قلبية تعرض لها، عن عمر ناهز 82 عاماً، وفق ما أعلن حينها.

وتولى رفسنجاني رئاسة الجمهورية الإيرانية لفترتين متتاليتين بين عامي 1989 و1997، وتم دفنه في حرم جامعة طهران، عقب مراسم تشييعه.