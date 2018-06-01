شاهد : الرئيس هادي يظهر لاول مرة مداوما من مكتبه الرئاسي بقصر المعاشيق ويصدر توجيهات عسكرية صارمة

السبت 30 يونيو-حزيران 2018 الساعة 04 مساءً / مارب برس - خاص

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شدد اليوم الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على أهمية توحيد عمل المؤسسات العسكرية وإعادة تنظيمها وتدريبها وتوزيعها على أسس علمية ووطنية للا رتقاء بمهامها والاسهام في تعزيز الأمن والاستقرار جنباً الى جنب الاجهزة الامنية والعسكرية الاخرى.

واكد الرئيس هادي الذي ظهر اليوم لاول مرة مداوما في مكتبه الرئسي "بقصر المعاشيق بعدن" خلال استقباله قائد قوات الشرطة العسكرية قائد فرع الشرطة بعدن اللواء الركن ناصر علي النوبة، على أهمية تعزيز الجهود وضبط الاختلالات وتعزيز الامكانات المادية والبشرية نتاج للدور الذي يقع على عاتق وحدات الشرطة العسكرية..

مؤكداً تقديم كافة أشكال الدعم للمؤسسة العسكرية لإعادة بناءها وتحديد اختصاصات وحداتها وانتشارها على مسرح العمليات وفق خطط عملية مدروسة.

من جانبه عبر اللواء النوبه عن سروره بهذا اللقاء الذي وضع من خلاله جملة من الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل الشرطة العسكرية وغيرها من الوحدات الاخرى التي هي بحاجة الى تقييم وإعادة النظر وفقاً لمهام واحتياجات الظروف الراهنة. حضر اللقا مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.