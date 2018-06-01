القيادة العسكرية بمحور تعز توقف عدد من منتسبيها وتحيلهم لتحقيق

السبت 30 يونيو-حزيران 2018 الساعة 04 مساءً / مارب برس - صنعاء

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بشرت قيادة محور تعز، باتخاذ عدد كن الاجراءات العسكرية تمثلت في ايقاف عدد من الجنود والتحقيق معهم على خلفية الاشتباك مع أحد مجندي القوات الخاصة بشارع المصلى أمس الجمعة وسط المدينة، مما أدى إلى مقتله.

وبحسب المركز الإعلامي لمحور تعز، جاء هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات قائد محور تعز اللواء الركن /خالد فاضل، الذي أكد حرصه على تطبيق القانون وتنفيذه على الجميع. كما وجه قائد المحور بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة، وتطبيق القانون، بحسب مخرجات التحقيق، تزامنا مع توقيف الافراد الذين تواجدوا خلال الاشتباك.