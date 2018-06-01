القيادة العسكرية بمحور تعز توقف عدد من منتسبيها وتحيلهم لتحقيق مدرب الارجنتين يكشف خطته لهزيمة فرنسا كشف تفاصيل احباط هجوم حوثي وشيك في البحر الاحمر بالاسماء ..مقتل ثلاثة من كبار قيادات ميليشيات الحوثي بالحديدة مئات اليمنيين يثيرون مخاوف كوريا الجنوبية أرقام قياسية وتاريخية سلبية وإيجابية للعرب في كأس العالم غريفيث يفشل في تمرير اتفاق منفرد بشأن ميناء الحديدة الحكومة اليمنية تحذر من إحياء مؤامرة أمريكية تم إخمادها سابقا تسعى لإنقاذ الحوثيين الموافقة على تدويل ميناء الحديدة لا توقف الحرب إسقاط ثالث طائرة مسيرة حوثية فى الحديدة
بشرت قيادة محور تعز، باتخاذ عدد كن الاجراءات العسكرية تمثلت في ايقاف عدد من الجنود والتحقيق معهم على خلفية الاشتباك مع أحد مجندي القوات الخاصة بشارع المصلى أمس الجمعة وسط المدينة، مما أدى إلى مقتله.
وبحسب المركز الإعلامي لمحور تعز، جاء هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات قائد محور تعز اللواء الركن /خالد فاضل، الذي أكد حرصه على تطبيق القانون وتنفيذه على الجميع. كما وجه قائد المحور بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة، وتطبيق القانون، بحسب مخرجات التحقيق، تزامنا مع توقيف الافراد الذين تواجدوا خلال الاشتباك.