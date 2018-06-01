مدرب الارجنتين يكشف خطته لهزيمة فرنسا

السبت 30 يونيو-حزيران 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات

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يلتقي المنتخبان الارجنتيني والفرنسي بعد اقل من ساعة (5:00) في قمة مباريات دور 16 من بطولة كأس العالم روسيا 2018.

ويخطط المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني خورخي سامباولي لمحاصرة المنتخب الفرنسي وسط ملعبهم ومساعدة نجم الفريق ليونيل ميسي للهروب من الدفاع، خلال المباراة القوية التي تجمعهما السبت في ثمن نهائي كأس العالم المقامة حاليا بروسيا.

وقال المدرب إن خطته للمباراة التي ستقام بملعب "كازان أرينا"، ستعتمد على الاستحواذ على الكرة في منتصف ملعب المنافس، وإيقاف الهجمات المرتدة السريعة للمنتخب الفرنسي، إضافة إلى ترك الحرية لميسي.

وفي وقت سابق قال المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديديه ديشامب إن فريقه سيحتوي ميسي في الملعب.

وعاد ميسي إلى التألق أمام المنتخب النيجيري، حيث سجل هدفا رائعا في المباراة التي فاز بها المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2-1، وهي المباراة التي حسمت تأهل الأرجنتين إلى الدور الثاني بعد بداية كارثية في المونديال.

وقال سامباولي للصحفيين الجمعة إنه "واثق من أن المنتخب الفرنسي لديه خطة لاحتواء ليونيل ميسي، في المقابل لدينا خطتنا التي ستجعل مهمته أكثر سهولة.. دعونا نرى من سيتمكن من تنفيذ خطته.. الأرجنتين لديها أفضل لاعب على وجه الكرة الأرضية".

وتحدث مدرب "الديوك" ديشامب وحارس المرمى هوغو لوريس عن الحاجة إلى تقليص تهديدات ميسي إذا أرادوا التأهل إلى ربع النهائي.

وقال ديشامب للصحفيين إن "ميسي هو ميسي.. انظروا إلى إحصائياته: 67 هدفا في 127 مباراة مع منتخب الأرجنتين.. نريد أن نراقبه ونحتويه".

ويأمل ديشامب أن يكون للثنائي مدافع أتلتيكو مدريد لوكاس هيرنانديز، ومدافع ريال مدريد رفائيل فاران ميزة طفيفة أمام ميسي، خاصة أنهما منافسان دائمان له في إسبانيا.

ويوجد أيضا صامويل أومتيتي -زميل ميسي في برشلونة- وربما يكون ما يعرفه عنه مفيدا.