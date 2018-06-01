فيسبوك يستخدم كاميرا جهازك للتجسس عليك!

السبت 30 يونيو-حزيران 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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بعد فضيحة فيسبوك الأخيرة المتعلقة بتسريب بيانات المستخدمين وتعرض مؤسس فيسبوك للمسائلة القضائية، وإصدار الإتحاد الأوروبي قوانين خصوصية جديدة وغيرها من الأحداث الأخيرة المتعلقة بآمان وخصوصية مستخدمي الإنترنت، هل لازال لديك شك في أن فيسبوك يتصنت عليك؟

ربما شكّك هذا منطقي في أن يتتبع فيسبوك موقعك أو رسائلك او إهتماماتك على الإنترنت، لكن الغير منطقي أن فيسبوك يستخدم كاميرا الحاسوب الخاص بك لقراءة تعابير وجهك وتحديد ماتشعر به!

هل حقا فيسبوك يصل إليك بهذا الشكل المخيف؟

في الوقت الحالي لا ولكن قريباً جداً، سيملك فيسبوك هذه الصلاحيات وربما أكثر، ففي الآونة الأخيرة، استعرض ساهيل شينوي، محرر رسومات لصحيفة نيويورك تايمز، مئات طلبات الاختراع والتي أطلق عليها اسم الزاحف، وهذه بعض التفاصيل الخاصة بهذه البراءات:

براءة اختراع لاستخدام الكاميرا الأمامية بجهازك للتعرف على تعبيرات الوجه وتحديد شعورك اتجاه ما تراه بالشاشة

براءة اختراع لاستخدام الميكروفون للتنصت عليك وتحديد البرامج التي تتابعها كما أنه يمكن استخدام الإشارات الكهربائية المنبعثة من التلفاز لتحديدها نوع المحتوى المُشاهد

براءة اختراع لتتبع روتينك الأسبوعي وقد يستخدم موقع هاتفك بمنتصف الليل لتحديد الموقع الذي تعيش فيه

براءة اختراع تستخدم مشاركاتك ورسائلك وبياناتك البنكية للتنبؤ بأحداث حياتك الرئيسية مثل الزواج والتخرج وغيره

لكن على الجانب الآخر يؤكد رئيس قسم الملكية الفكرية في فيسبوك أن الكثير من براءات الاختراع لم تُدرج في أي منتجات للشركة ولن تكون بذلك أبدًا، إذاً لماذا قامت فيسبوك بأخذ هذه البراءات إذا لم تخطط لإستخدامها عاجلاً أم آجلاً؟