قوات الجيش تعلن تحرير ميناء جديد الجيش يحيي الذكرى الاولى لاستشهاد قائد سرايا الفرسان تقرير يكشف عن حال التربية والثقافة في اليمن جراء انقلاب مليشيا الحوثي اختيار العباقرة : 1500 طفل تونسي في مسابقة للحساب الذهني بريطانيا : تكنولوجيا الصواريخ تم نقلها لميليشيا الحوثي من ايران مواصفات أغرب من الخيال شركة طيران أمريكية تعلن عن جديدها اعتقال ممثلة أمريكية شهيرة بسبب ترامب تركيا ترفض طلبا أمريكا هاما لها وللمنطقة أميرة سعودية تعترض على أحد قوانين المملكة وتطالب بالتمرد على الرجل تفاصيل سرية : هكذا خدع السيسي الرئيس مرسي قُبيل الانقلاب .. مكر الدولة العميقة
أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الجمعة 29يونيو/حزيران2018م، أنها حررت ميناء "حبل" محافظة حجة (غرب اليمن) .
ونقل موقع الجيش الوطني عن مصدر ميداني قوله " أن قوات الجيش أطلقت صباح اليوم عملية عسكرية واسعة شاركت فيها قوات التشكيل البحري أسفرت عن تحرير ميناء حبل من قبضة مليشيا الحوثي الانقلابية" .
وبحسب المصدر ذاته فان العملية اسفرت ايضا عن تحرير مواقع جديدة في وادي حيران التابع لمديرية حيران شمالي محافظة حجة.
وأكد المصدر ان المعارك أسفرت عن تكبيد المليشيا قتلى وجرحى في صفوفها، وأسر 12 من عناصرها بينهم قيادات ميدانية، لافتا الى ان قوات التشكيل البحري استعادت زورقين حربيين من المليشيا.