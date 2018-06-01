قوات الجيش تعلن تحرير ميناء جديد

الجمعة 29 يونيو-حزيران 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الجمعة 29يونيو/حزيران2018م، أنها حررت ميناء "حبل" محافظة حجة (غرب اليمن) .

ونقل موقع الجيش الوطني عن مصدر ميداني قوله " أن قوات الجيش أطلقت صباح اليوم عملية عسكرية واسعة شاركت فيها قوات التشكيل البحري أسفرت عن تحرير ميناء حبل من قبضة مليشيا الحوثي الانقلابية" .

وبحسب المصدر ذاته فان العملية اسفرت ايضا عن تحرير مواقع جديدة في وادي حيران التابع لمديرية حيران شمالي محافظة حجة.

وأكد المصدر ان المعارك أسفرت عن تكبيد المليشيا قتلى وجرحى في صفوفها، وأسر 12 من عناصرها بينهم قيادات ميدانية، لافتا الى ان قوات التشكيل البحري استعادت زورقين حربيين من المليشيا.