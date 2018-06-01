الجيش يحيي الذكرى الاولى لاستشهاد قائد سرايا الفرسان

الجمعة 29 يونيو-حزيران 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات

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احيت المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش الوطني بمحافظة مأرب (شرق اليمن)، الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد العقيد/ مبارك محمد الدولة( ابو ناصرة) قائد سرايا الفرسان بجبهة صرواح.

وخلال الفعالية التي اقامتها اسرة قائد سرايا الفرسان بجبهة صرواح الشهيد ، اكد وكيل محافظة مارب الشيخ/ محمد المعوضي على تعهد قيادة السلطة المحلية بالوقوف صفاً واحداً الى جانب المقاتلين في جميع الجبهات حتى استئصال من وصفهم بالكهنوتيين، وتطهير كل شبر في اليمن منهم".

من جانبه اكد شقيق الشهيد النقيب عبدالله الدوله على الاستمرار في دربه حتى تحقيق الهدف الذي خرج من اجله، تحقيق النصر بدحر مليشيا الانقلاب من جميع مناطق اليمن

وفي كلمة رفقاء الشهيد عدد قناف ابو رجيله مناقب الشهيد القائد، وبصماته البطولية في جبهة صرواح والمخدرة، في مقارعة مليشيا التمرد والانقلاب، وتكبيدهم الخسائر الكبيرة في العتاد والارواح".

وفي الحفل الذي حضره عدد من القيادات العسكرية والشخصيات الاجتماعية وعدد كبير من اهالي ومحبي الشهيد تم عرض فيلم وثائقي حول سيرة الشهيد ابو ناصره في مختلف مراحل حياته حتى استشهاده في جبهة صرواح.