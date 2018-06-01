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بريطانيا : تكنولوجيا الصواريخ تم نقلها لميليشيا الحوثي من ايران

الجمعة 29 يونيو-حزيران 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات
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اكدت سفيرة المملكة المتحدة الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة كارين بيرس خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي ملاحظة المملكة المتحدة تقييم الامين العام للأمم المتحددة بأن تكنولوجيا الصواريخ البالستية المستخدمة من قبل الحوثيين في اليمن قد تم نقلها من إيران.

 وشددت بيرس من خلال بيان بثته الخارجية البريطانية على إن انتشار تكنولوجيا الصواريخ يزعزع الاستقرار في المنطقة ويجب وقفه لصالح الاستقرار الايراني والإقليمي ولمصلحة السلام والأمن الدولي.

 وأوضحت أن الطريق التي تنتهج إيران مصالحها الأمنية في المنطقة هو في كثير من الأحيان مزعزع للاستقرار وفي كثير من الأحيان يشكل تهديداً لجيرانها وتهديداً للآخرين بما في ذلك أوروبا.

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