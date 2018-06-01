تقرير يكشف عن حال التربية والثقافة في اليمن جراء انقلاب مليشيا الحوثي اختيار العباقرة : 1500 طفل تونسي في مسابقة للحساب الذهني بريطانيا : تكنولوجيا الصواريخ تم نقلها لميليشيا الحوثي من ايران مواصفات أغرب من الخيال شركة طيران أمريكية تعلن عن جديدها اعتقال ممثلة أمريكية شهيرة بسبب ترامب تركيا ترفض طلبا أمريكا هاما لها وللمنطقة أميرة سعودية تعترض على أحد قوانين المملكة وتطالب بالتمرد على الرجل تفاصيل سرية : هكذا خدع السيسي الرئيس مرسي قُبيل الانقلاب .. مكر الدولة العميقة بحرية الجيش تدمر زورقين حربيين للمليشيا وتستعيد ثلاثة أخرين أربع مشاريع ستنعش الحياة والانسان في محافظة الجوف .. الفريق محسن يضع أحجارها
اكدت سفيرة المملكة المتحدة الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة كارين بيرس خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي ملاحظة المملكة المتحدة تقييم الامين العام للأمم المتحددة بأن تكنولوجيا الصواريخ البالستية المستخدمة من قبل الحوثيين في اليمن قد تم نقلها من إيران.
وشددت بيرس من خلال بيان بثته الخارجية البريطانية على إن انتشار تكنولوجيا الصواريخ يزعزع الاستقرار في المنطقة ويجب وقفه لصالح الاستقرار الايراني والإقليمي ولمصلحة السلام والأمن الدولي.
وأوضحت أن الطريق التي تنتهج إيران مصالحها الأمنية في المنطقة هو في كثير من الأحيان مزعزع للاستقرار وفي كثير من الأحيان يشكل تهديداً لجيرانها وتهديداً للآخرين بما في ذلك أوروبا.