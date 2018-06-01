مواصفات أغرب من الخيال شركة طيران أمريكية تعلن عن جديدها

الجمعة 29 يونيو-حزيران 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- (CNN)

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لم تعد أمنية السفر بسرعة الصوت بعيدة المنال، حيث أعلنت شركة بوينغ لصناعة الطائرات عن مخطط بناء طائرة ستنقل ركابها حول العالم "بخمسة أضعاف سرعة الصوت،" أي أنها قادرة على السفر من نيويورك بأمريكا إلى العاصمة البريطانية، لندن في ساعتين، علما أن المدة التي تستغرقها الرحلة حاليا سبع ساعات.

وأوضحت الشركة أن "الطائرة، التي تزال في مراحل التطوير المبدئية، ستنقل الركاب إلى أي مكان في العالم بمدة تصل إلى ثلاث ساعات وبسرعة قصوى تتجاوز 3800 ميل في الساعة (نحو 6000 كيلومتر بالساعة)."

ولفتت المتحدثة باسم بوينغ، بريانا جاكسون، الأربعاء، إلى أن بعض الأمور التقنية "ستحتاج إلى حلول قبل أن تبدأ الشركة بإنتاج أي نموذج أولي،" كما أوضحت "أن المشروع قد يأخذ 20 أو 30 سنة لينفذ على أرض الواقع، كون التكنولوجيا المستخدمة ستتطلب اختبارات إضافية لفهم كيفية تلاؤمها مع متطلبات السوق."

وقد يستخدم الجيش الأمريكي، الطائرة الجديدة، قبل أن تتوفر في الأسواق التجارية لأغراض عسكرية لم تحددها المتحدثة، إلا أنها نوهت بأنه قد يكون شبيهاً بتصميم الطائرة دون طيار، التي أعلنت عنه الشركة في بداية عام 2018.

ورغم أن شركة بوينغ التي تعد أكبر مصنع طائرات في العالم، لكنها ليست الوحيدة التي تعمل على هذا المشروع، بل تسعى شركات أخرى مثل لوكهيد مارتن ومؤسسة أيرسون إلى تطوير الطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت أيضاً.