بحرية الجيش تدمر زورقين حربيين للمليشيا وتستعيد ثلاثة أخرين

الجمعة 29 يونيو-حزيران 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش الوطني أنها دمرت ، اليوم الجمعة 29يوينو/حزيران2018م، زورقين حربيين تابعيين لمليشيا الحوثي الانقلابية سواحل ميدي.

وأفاد موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" ، إن بحرية المنطقة العسكرية الخامسة دمرت زورقين حربيين للحوثيين و قتلت كل من كان عليها في عملية عسكرية بحرية اليوم الجمعة.

وأوضح الموقع ان القوات البحرية استعادت ثلاثة زوارق حربية في مواجهة بحرية قبالة ساحل ميدي، مع من قبضة المليشيا.