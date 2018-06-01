جريمة تهز محافظة إب بطلها مشرف حوثي سفاح

الجمعة 29 يونيو-حزيران 2018 الساعة 06 مساءً / مارب برس - صنعاء

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أعدم قيادي حوثي، اليوم الجمعة، بائع خضروات، في مدينة القاعدة، جنوب محافظة إب، وسط اليمن.

ونقلت قناة "يمن شباب نت"، إن مشرف الحوثيين المدعو "أبو سرمد"، أقدم على إعدام أحد بائعي الخضروات يُدعى "حسن عبده البحر"، في السوق العام بمدينة القاعدة، بعد رفضه دفع إتاوات مالية.

وأكدت المصادر، أن البائع أبلغ مشرف الحوثيين الذي كان يجوب في السوق لجباية الاتاوات المالية، بأنه لا يستطيع دفعها في اليوم؛ بسبب عدم وجود مال لديه، كما أنه أبلغه بعدم وجود مايسد جوعه لليوم.

وأشارت المصادر، إلى قيام المشرف الحوثي بفتح النار على البائع البسّاط، ما أرداه قتيلاُ على الفور، وسط ذهول الحاضرين.

وترتكب مليشيا الحوثي الانقلابية، جرائم بشعة بحق المدنيين في محافظة إب الخاضعة لسلطات الانقلابين، كما تقوم بابتزاز التجار والباعة مالياً تحت مسميات وحجج واهية.