رسميا.. قائمة المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 لمونديال روسيا

الجمعة 29 يونيو-حزيران 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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اكتمل اليوم الخميس عقد المنتخبات الـ 16 المتأهلة للدور الثاني من نهائيات النسخة الـ 21 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا، بوجود منتخب آسيوي، وغياب إفريقي.

وانتزع منتخبا كولومبيا واليابان آخر بطاقتين مؤهلتين إلى دور الـ 16 للمونديال، بعد أن احتلتا المركزين الأول والثاني في المجموعة الثامنة.

وفيما يلي قائمة المنتخبات المتأهلة رسميا إلى الدور الثاني لبطولة كأس العالم 2018، التي تستمر لغاية 15 يوليو المقبل:

المجموعة الأولى:

- الأوروغواي

- روسيا

المجموعة الثانية:

- إسبانيا

- البرتغال

المجموعة الثالثة:

- فرنسا

- الدنمارك

المجموعة الرابعة:

- كرواتيا

- الأرجنتين

المجموعة الخامسة:

- البرازيل

- سويسرا

المجموعة السادسة:

- السويد

- المكسيك

المجموعة السابعة:

- إنجلترا

- بلجيكا.

المجموعة الثامنة:

- كولومبيا

- اليابان.