وزير الاوقاف يتحدث من مارب عن أخطر إنقلاب في التاريخ .. ويكشف تفاصيل خطورته

الجمعة 29 يونيو-حزيران 2018 الساعة 04 مساءً / مارب برس - سبا

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أكد وزير الاوقاف والارشاد الدكتور احمد عطية أن انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة هو أخطر انقلاب عبر التاريخ لأنه أتى بفتنة وبفكر سلالي رفضه اليمنيون . واشار الوزير عطيه خلال القائه خطبة الجمعة في الجامع الكبير بمأرب ، الى ان الانقلاب يهدف الى السيطرة على اليمن والتحكم بمفاصله من قبل فئة واحدة وتقسيم اليمنيين الى طائفتين طائفة حاكمة وطائفة محكومة.

وقال " ان اليمن بلد جمهوري شوروي ديمقراطي لا يمكن أن يحكم ألا بالشورى ولن يحكمنا الحوثي بمشروعه السلالي الايراني ولا يمكن أن ينفرد بحكم اليمن فئة أو فرد أو حزب أو سلالة أو قبيلة ومن يعتقد أن اليمن لقمة سائغة فهو واهم".

وأضاف " لقد ثار أبناء اليمن ضد هذا الانقلاب الحوثي وقاوموا مشروعه في كل مناطق اليمن ابتداءا من عدن واخرجوه منها بقوة السلاح وهاهم اليوم يلحقون به الهزائم في الساحل التهامي وفي البيضاء وفي كل الجبهات".

واستطرد " إن تاريخ اليمن يمتد الى سبعة آلاف سنة ومنه يستمد كل العرب عروبتهم وهو مدد الاسلام وسند العروبة وصانع التاريخ ولقد انقلب الحوثي على الشرعية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودوليا وعلى مخرجات الحوار الوطني وأحدث فتنة أضرت بالضرورات الخمس، الدين والنفس والعقل والمال والعرض،

وشرد ملايين اليمنيين في كل الدول وأسال الدماء وخلف آلاف الايتام ودمر المساجد والقرى والمدن ودمروا اليمن من أجل نزوة شيطانية وعمالة لايران الفارسية التي تسعى الى الوصول الى الحرمين الشريفين".

واكد وزير الأوقاف ان اليمن هويتها عربية اسلامية ولا يمكن أن تكون فارسية مثمنا وقوف الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وارسلو ابنائهم يسكبون دماء مع دماء اخوانهم اليمنيين نصرة للدين والعروبة والنظام الجمهوري والدولة الاتحادية التي أقرها الحوار الوطني.

وأشاد وزير الاوقاف والارشاد بجهود رجال الأمن في محافظة مأرب في الحفاظ على أمن المواطنين وسكينهم واموالهم ومكافحة التهريب الممنوعات والمحرمات من الحشيش والمخدرات ..

داعياً أبناء المجتمع للتعاون معهم كما اثنى الوزير عطية على تضحيات ابناء مارب في الدفاع على الجمهورية ووقفوا سدا منيعاً امام وصولهم للمحافظات الشرقية.