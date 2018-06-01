ميليشيات الحوثي تقمع انتفاضه بالسجن المركزي بالحديدة وانباء عن قتلى الفريق علي محسن يصل محافظة الجوف .. والعكيمي وهاشم الاحمر وملفات أخرى أهداف للزيارة الحوثيون يقتحمون مركزاً اغاثيا يخطفون موظفَين أمميَّين في الحديدة طلاب اليمن في الخارج مهدّدون بالفصل بالصور.. شعارات ترعب الميليشيات الحوثيية في صنعاء ميليشيا الحوثي تستغيث بالحشد الشعبي في العراق وزير يمني يتهم الانقلابيين بتجنيد 15 ألف طفل غارات جوية تستهدف المليشيا شرقي العاصمة وتدمر مخازنها نائب وزير التعليم العالي يبحث مع جامعة بُترا الماليزية التعاون الاكاديمي أكثر دول العالم إنتاجًا للمخدرات .. وأكثر دول العالم استهلاكا له
وصل نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الجمعة إلى محافظة الجوف للاطلاع على الأوضاع في المحافظة وتفقد أحوال المواطنين وجهود البناء والتنمية.
وكان في استقباله لدى وصوله مدينة الحزم بمحافظة الجوف، محافظ المحافظة اللواء أمين علي العكيمي وقائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن هاشم الأحمر ووكلاء المحافظة وقادة الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية وجمع من المواطنين.
وتأتي هذه الزيارة في إطار توجيهات القيادة السياسية بتفقد الأوضاع في المناطق المحررة وبسط سلطة الدولة فيها واعادة البناء والاعمار ..