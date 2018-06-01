الفريق علي محسن يصل محافظة الجوف .. والعكيمي وهاشم الاحمر وملفات أخرى أهداف للزيارة

الجمعة 29 يونيو-حزيران 2018 الساعة 01 مساءً / مارب برس - سبا

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وصل نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الجمعة إلى محافظة الجوف للاطلاع على الأوضاع في المحافظة وتفقد أحوال المواطنين وجهود البناء والتنمية.

وكان في استقباله لدى وصوله مدينة الحزم بمحافظة الجوف، محافظ المحافظة اللواء أمين علي العكيمي وقائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن هاشم الأحمر ووكلاء المحافظة وقادة الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية وجمع من المواطنين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار توجيهات القيادة السياسية بتفقد الأوضاع في المناطق المحررة وبسط سلطة الدولة فيها واعادة البناء والاعمار ..