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بالصور.. شعارات ترعب الميليشيات الحوثيية في صنعاء

الجمعة 29 يونيو-حزيران 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات
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أظهرت صور متداولة الخميس , شعارات تهديد انتشرت على الجدران تتوعد الحوثيين بانتفاضة جديدة تحت مسمى حركة أحرار صنعاء.
وتضمنت الشعارات : أيها الحوثيون ودعوا ايام الرخاء واستقبلوا الجحيم.
ويأتي ذلك بعد الخسائر التي تلقتها الجماعة على ايدي القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي.

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