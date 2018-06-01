بالصور.. شعارات ترعب الميليشيات الحوثيية في صنعاء

الجمعة 29 يونيو-حزيران 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أظهرت صور متداولة الخميس , شعارات تهديد انتشرت على الجدران تتوعد الحوثيين بانتفاضة جديدة تحت مسمى حركة أحرار صنعاء.

وتضمنت الشعارات : أيها الحوثيون ودعوا ايام الرخاء واستقبلوا الجحيم.

ويأتي ذلك بعد الخسائر التي تلقتها الجماعة على ايدي القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي.