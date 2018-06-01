طلاب اليمن في الخارج مهدّدون بالفصل بالصور.. شعارات ترعب الميليشيات الحوثيية في صنعاء ميليشيا الحوثي تستغيث بالحشد الشعبي في العراق وزير يمني يتهم الانقلابيين بتجنيد 15 ألف طفل غارات جوية تستهدف المليشيا شرقي العاصمة وتدمر مخازنها نائب وزير التعليم العالي يبحث مع جامعة بُترا الماليزية التعاون الاكاديمي أكثر دول العالم إنتاجًا للمخدرات .. وأكثر دول العالم استهلاكا له ممثلة أمريكية تعتذر مجددا عن تغريدة عنصرية قتلوه لأنه انتخب أردوغان! أردوغان يفي بأول وعوده الانتخابية!
أظهرت صور متداولة الخميس , شعارات تهديد انتشرت على الجدران تتوعد الحوثيين بانتفاضة جديدة تحت مسمى حركة أحرار صنعاء.
وتضمنت الشعارات : أيها الحوثيون ودعوا ايام الرخاء واستقبلوا الجحيم.
ويأتي ذلك بعد الخسائر التي تلقتها الجماعة على ايدي القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي.