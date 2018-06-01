ميليشيا الحوثي تستغيث بالحشد الشعبي في العراق

الجمعة 29 يونيو-حزيران 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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استغاثت ميليشيات الانقلاب الحوثية بميليشيا الحشد الشعبي الموالية لإيران في العراق لنجدتها بعد اشتداد الخناق عليها في كافة الجبهات في اليمن وتسارع وتيرة هزائمها وفشلها في استقطاب مقاتلين محليين لمواجهة انهيار قواتها في كل محاور القتال.

وحمل هذه الاستغاثة ممثل الميليشيات الحوثية في العراق محمد القبلي، في لقاء جمعه أمس الأربعاء، مع قائد عمليات ميليشيا "وعد الله" العراقية أبو باقر الدراجي، المنتمية للحشد الشعبي.

ووفق موقع "نيوزيمن" الإخباري، نظر اللقاء في الخيارات الممكنة لدعم الميليشيات الحوثية ووقف انهيارها وإطالة سيطرتها المسلحة علی ما تبقی من الأراضي اليمنية.

وشكا ممثل الحوثي لقادة الحشد تراجع قوات ميليشياته وانحسار رقعة سيطرتها وقرب فقدانها أهم مناطقها الاستراتيجية على ساحل البحر الأحمر ممثلة في مدينة وميناء الحديدة.

ويُمثل توجه الميليشيات الحوثية إلى الحشد العراقي، آخر ورقة تلعبها الميليشيا سعياً لاستعادة حضورها، واستنساخ التجربة الإيرانية في إرسال ميليشيات طائفية إلى سوريا.