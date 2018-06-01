غارات جوية تستهدف المليشيا شرقي العاصمة وتدمر مخازنها

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شنت مقالات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الخميس 28يونيو/حزيران2018م، عدة غارات جوية استهدفت بها مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة نهم شرقي صنعاء(شمال اليمن).
ونقل "المركز الإعلامي للقوات المسلحة" عن المصادر قولها، إن طيران التحالف استهدف بثمان غارات مواقع وتجمعات ومخازن أسلحة لمليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بمديرية نهم شرق صنعاء.
وبحسب المصادر ذاتها فأن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات وتدمير آليات قتالية تابعة للمليشيات، فيما استهدفت غارة أخرى مخزنًا للأسلحة في منطقة التباب السود.
وتخوض قوات الجيش اشتباكات متواصلة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف، تكبّدت خلاله المليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.