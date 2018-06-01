نائب وزير التعليم العالي يبحث مع جامعة بُترا الماليزية التعاون الاكاديمي

الخميس 28 يونيو-حزيران 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-متابعات

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بحث نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد الوصابي ، اليوم الخميس 28يونيو/حزيران2018م، مع نائب رئيس جامعة بُترا الماليزيه داتين ادريس، أوضاع الطلبة اليمنيين الدارسين في الجامعة وسبل تسهيل إجراءات الابتعاث.

واطلع الوصابي على البرامج الهندسية في الجامعة والتخصصات المختلفة، وبحث امكانية عقد اتفاقية تعاون بين الجامعة والجامعات اليمنية.

وأكد أن تطوير التعليم العالي ودعم البحث العلمي والاهتمام به يأتي في مقدمة اهتمامات القيادة السياسية، وبالرغم من كل الأحداث التي يمر بها اليمن.

من جانبها أكدت نائبة رئيس جامعة عمق العلاقات المتينة بين بلادها واليمن، مرحبة بالتنسيق والتعاون بين الجامعات اليمنية وجامعة بُترا، بما يسهم في تطوير التعليم الجامعي.

كما تم في اللقاء الذي حضره المستشار أ.د. عبدالله الذيفاني الملحق الثقافي في ماليزيا، البدء في التحضير لعدد من اتفاقيات التوأمة بين عدد من الجامعات اليمنية والماليزية إضافة إلى برامج التأهيل لكوادر الجامعات والتنسيق فيما يتعلق بالمؤتمرات والفعاليات العلمية بين الجانبين.