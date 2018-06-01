أكثر دول العالم إنتاجًا للمخدرات .. وأكثر دول العالم استهلاكا له

الخميس 28 يونيو-حزيران 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - الأناضول

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أخذت رقعة المخدرات حول العالم بالاتساع خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة فشل أساليب مكافحتها، إذ يظهر التقرير التالي المناطق الأكثر إنتاجًا للمخدرات ووجهات تهريبها حول العالم.

وذكر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (اونودك)، العام الماضي، أن تجارة الكوكايين اتسعت حول العالم، واتجهت نحو المناطق الشرقية على وجه الخصوص، في الفترة ما بين (2011-2015).

وكشف التقرير أن إنتاج الكوكايين يجري في دول أمريكا اللاتينية، ويتم تهريبه باتجاه أمريكا الشمالية عبر المكسيك، ونحو المناطق الشرقية من العالم عبر غرب إفريقيا.

وأضاف أن “منطقة البلقان تعتبر وجهة أخرى تنتشر فيها تجارة الأفيون والحشيش (القنب الهندي) بكثافة”.

وأوضح أن المواد المخدرة الأفغانية يتم تهريبها إلى باقي القارة الأوروبية، ومن جهة أخرى تمتد هذه المواد حتى دول آسيا الوسطى أو باكستان والهند.

وجاء في التقرير، أن مسار منطقة القوقاز يعتبر مسارًا جديدًا يتم عن طريقه تهريب المخدرات الأفغانية إلى أوروبا، في الفترة بين 2011 و2015.

ولفت إلى أن كلًا من ميانمار ولاوس تأتيان في مقدمة دول جنوب غرب آسيا في إنتاج الهيروين.

لكن من ناحية أخرى تعتبر المكسيك وكولومبيا من أهم الدول في إنتاج وانتشار الهيروين، إذ تنتشر منها إلى قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية.

من جانبها، ذكرت المفوضية الأوروبية للهجرة والشؤون الداخلية، في تقرير لها، أن تهريب المخدرات يتركز على 5 مواد هي الحشيش، والكوكايين، والإكستاسي، والهيروين، والأمفيتامين.

وأوضحت المفوضية أن أوروبا تأتي في المقدمة من حيث إنتاج الإكستاسي والأمفيتامين، إذ تعد هولندا وبلجيكا أبرز الدول المنتجة للإكستاسي، تليها بولندا، وإستونيا، وليتوانيا، في حين تعتبر تشيكيا، وسلوفاكيا، وهولندا، وبلجيكا في مقدمة الدول المنتجة للأمفيتامين.

وبيّن التقرير أن إنتاج الحشيش يتم في 176 دولة، 54 % منه في القارة الأمريكية، و26 % في إفريقيا، و15 % في آسيا، و4 % في أوروبا، و1 % فقط في أوقيانوسيا.

ولفت إلى أن إنتاج الكوكايين حول العالم يتم بالدرجة الأولى في دول البيرو، وبوليفيا، وكولومبيا، في أمريكا الجنوبية، مضيفًا أن منطقة غرب أفريقيا تعتبر من أهم مراكز تخزين وعبور هذه المادة إلى باقي مناطق العالم.

استهلاك المخدرات في أوروبا

وحسب تقرير المفوضية الأوروبية، فإن قرابة 83.9 مليون أوروبي، استهلكوا الحشيش مرة واحدة على الأقل، بينما استهلك حوالي 17 مليون أوروبي الكوكايين، و12.1 مليون استهلكوا الأمفيتامين.

وأفاد التقرير أن حوالي 6 آلاف و800 أوروبي لقوا مصرعهم بجرعات زائدة عام 2014، وأن التوقعات تشير إلى أن حجم سوق الأفيون بأوروبا يبلغ حوالي 12 مليار يورو.

وأردف أن المادة المخدرة الأشهر في دول الاتحاد الأوروبي هي الحشيش، إذ يتم استهلاك حوالي ألفي طن منها سنويًا.

مصدر مالي للمنظمات غير القانونية

تعتبر تجارة المخدرات من أبرز وسائل تأمين الموارد المالية للمنظمات المسلحة غير القانونية.

ووفقًا لتقرير “اونودك”، فقد تم توثيق مشاركة حركة طالبان في تجارة المخدرات بأفغانستان، كما توجد هناك أدلة على قيام القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) بأنشطة تجارة الكوكا والكوكايين، وذلك قبيل عقدها اتفاقية سلام عام 2016.