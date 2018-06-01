أردوغان يفي بأول وعوده الانتخابية!

الخميس 28 يونيو-حزيران 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - الأناضول

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ذكرت صحيفة صباح التركية، اليوم الخميس 28 يونيو/حزيران 2018، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتَّفق مع دولت باهجة لي زعيم حزب الحركة القومية، الشريك في الائتلاف الحاكم على عدم تمديد حالة الطوارئ، عندما تنتهي فترة الثلاثة أشهر الحالية، في يوليو/تموز المقبل.

وكانت تركيا فرضت حالة الطوارئ بعد محاولة انقلاب فاشلة، في يوليو/تموز عام 2016، وقال أردوغان في وقت سابق من هذا الشهر، إنه سيتم رفع حالة الطوارئ إذا فاز في انتخابات الرئاسة.

ومنذ الإعلان عن حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، تم تمديدها في سبع مناسبات، كان آخرها شهر أبريل/نيسان الماضي، لمدة ثلاثة أشهر، وكان حزب الحركة القومية قد دعا الثلاثاء 26 يونيو/حزيران، إلى ضرورة تمديد حالة الطوارئ، قبل أن تؤكد صحيفة الصباح التركية أن هناك اتفاقاً جديداً على عدم تمديدها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد تعهَّد خلال حملته الانتخابية التي سبقت انتخابات الأحد 24 يونيو/حزيران 2018، « أن يكون رفع حالة الطوارئ في البلاد، المهمة الأولى » في حال فوزه بالرئاسة في الانتخابات.

وقال أردوغان خلال حوار تلفزيوني مع عدة قنوات محلية « رفع حالة الطوارئ مهمتنا الأولى في حال استمراري بمنصبي بعد 24 يونيو ». ونفى وجود أي تأثيرات لحالة الطوارئ في البلاد على الحملات الانتخابية. وأوضح أن حالة الطوارئ الحالية تعتبر تدبيراً أمنياً لتخليص المناطق القابعة تحت التهديدات الإرهابية من ذلك الإرهاب.