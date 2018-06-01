آخر الاخبار

أكثر دول العالم إنتاجًا للمخدرات .. وأكثر دول العالم استهلاكا له ممثلة أمريكية تعتذر مجددا عن تغريدة عنصرية قتلوه لأنه انتخب أردوغان! أردوغان يفي بأول وعوده الانتخابية! الإمارات تكشف الحل الوحيد لإنهاء أزمة قطر مع دول المقاطعة مأرب.. السلطة المحلية تدشن إضافة ٢٠ ميجا إسعافيه لكهرباء هادي يطلق حكومة الفنادق وبن دغر يودع حكومة المنفى .. الرئاسة تضع وزراء الشرعية أمام خيارات لا مفر منها تفاصيل اجتماع للحكومة في عدن برئاسة بن دغر لهذا الأسباب أعلنت ماليزيا انسحابها من التحالف بقيادة السعودية وتكشف مهمة جيشها في المملكة الفريق علي محسن يستدعي كبار قادة المؤسسات الإعلامية .. ويلزمهم بهذه التكاليف الهامة

الإمارات تكشف الحل الوحيد لإنهاء أزمة قطر مع دول المقاطعة

الخميس 28 يونيو-حزيران 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - سبوتنيك
عدد القراءات 442

أصدرت بعثة الإمارات في لاهاي بيانا بشأن الأزمة الخليجية، كشفت فيه عن الحل الوحيد لإنهاء أزمة قطر مع "دول المقاطعة" (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

وقال البيان: "إن ما تقوم به قطر من إساءة استخدام المنظمات والجهات الدولية هو عبارة عن محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية للمقاطعة المتمثلة في دعم الإرهاب وإيواء المتطرفين والمطلوبين دوليا، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، ودعم خطاب الكراهية والتحريض"، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكد البيان الإماراتي: "موقف الدولة الواضح من الشعب القطري الذي أقحمته حكومته في ممارسات أدت إلى معاناته دون أن يكون له يد في ذلك، وأن خروج قطر من الأزمة ليس عن طريق اللجوء إلى المنظمات الدولية وتقديم شكاوى لا أساس لها، بل عن طريق وفاء قطر بالالتزامات التي قطعتها على نفسها".

وكانت الدول العربية الأربع، قررت رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي لها مع قطر المنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع.

فيما ردت قطر عن طريق مبعوثها في محكمة العدل الدولية محمد عبد العزيز الخليفي، وأكد "أن إجراءات الإمارات التمييزية ضد القطريين دفعت بلاده لرفع القضية للمحكمة". وقال: "لم نكن تتمنى في قطر أن تصل الأمور إلى المحكمة، فنحن جيران ولكن معاملات الإمارات أجبرتنا على ذلك".

 
إقراء أيضاً
أردوغان يفي بأول وعوده الانتخابية!
تركيا.. لماذا يكره الغرب هذه الديمقراطية الحيوية؟
روحاني يتحدى الاحتجاجات الشعبية في إيران : «الحكومة لن تستقيل»
ماليزيا.. تعرف على أكبر عملية فساد بالتاريخ يقودها رئيس وزراء
من هنا ستبدأ الحروب القادمة في الشرق الأوسط
المرتزقة الروس يحكمون سوريا وينهبون خيراتها
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس