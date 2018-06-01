مأرب.. السلطة المحلية تدشن إضافة ٢٠ ميجا إسعافيه لكهرباء

الخميس 28 يونيو-حزيران 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-متابعات

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دشنت السلطة المحلية في محافظة مأرب (شرق اليمن) ،اليوم الخميس 28يوينو/حزيران2018م، إضافة ٢٠ ميجا وات إسعافيه لكهرباء المحافظة لمواجهة ارتفاع الاستهلاك في الصيف الحالي.

وخلال التدشين أوضح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح أن هذه الإضافة في الطاقة الكهربائية الإسعافية تأتي للتخفيف من معاناة المواطنين جراء ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير هذا الصيف كحل إسعافي حتى يتم استكمال تنفيذ ربط المحافظة بالكهرباء الغازية خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك حسب ما جاء بوكالة سبأ الرسمية.

وأشاد الوكيل مفتاح بجهود إدارة وكوادر فرع مؤسسة الكهرباء والعمل المتواصل من أجل توفير الطاقة خلال الفترة الماضية ، مهيباً بالأخوة المواطنين والمزارعين ترشيد الاستخدام للطاقة الكهربائية قدر الإمكان حتى إيصال المحافظة بالمحطة الغازية .