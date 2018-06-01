الإمارات تكشف الحل الوحيد لإنهاء أزمة قطر مع دول المقاطعة مأرب.. السلطة المحلية تدشن إضافة ٢٠ ميجا إسعافيه لكهرباء هادي يطلق حكومة الفنادق وبن دغر يودع حكومة المنفى .. الرئاسة تضع وزراء الشرعية أمام خيارات لا مفر منها تفاصيل اجتماع للحكومة في عدن برئاسة بن دغر لهذا الأسباب أعلنت ماليزيا انسحابها من التحالف بقيادة السعودية وتكشف مهمة جيشها في المملكة الفريق علي محسن يستدعي كبار قادة المؤسسات الإعلامية .. ويلزمهم بهذه التكاليف الهامة الجيش يحبط محاولة المليشيا لتعزيز قواتها في الحديدة تركيا.. لماذا يكره الغرب هذه الديمقراطية الحيوية؟ ألمانيا تودع المونديال من الدور الأول للمرة الأولى منذ 80 عاما انتصارات ساحقة في «قانية» وطلائع الجيش تصل اول مناطق «السوادية» - اخر مستجدات معارك البيضاء
دشنت السلطة المحلية في محافظة مأرب (شرق اليمن) ،اليوم الخميس 28يوينو/حزيران2018م، إضافة ٢٠ ميجا وات إسعافيه لكهرباء المحافظة لمواجهة ارتفاع الاستهلاك في الصيف الحالي.
وخلال التدشين أوضح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح أن هذه الإضافة في الطاقة الكهربائية الإسعافية تأتي للتخفيف من معاناة المواطنين جراء ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير هذا الصيف كحل إسعافي حتى يتم استكمال تنفيذ ربط المحافظة بالكهرباء الغازية خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك حسب ما جاء بوكالة سبأ الرسمية.
وأشاد الوكيل مفتاح بجهود إدارة وكوادر فرع مؤسسة الكهرباء والعمل المتواصل من أجل توفير الطاقة خلال الفترة الماضية ، مهيباً بالأخوة المواطنين والمزارعين ترشيد الاستخدام للطاقة الكهربائية قدر الإمكان حتى إيصال المحافظة بالمحطة الغازية .